أروابارينا: جهزت بديلي ليما وكايو فور معرفتي بقرار الإيقاف

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل أن الجانب الدفاعي من قبل لاعبي الفريقين طغى على المباراة، مشيراً إلى أن النصر استحوذ على الحصة الأولى، إلا أننا تحصلنا فيها على بعض الفرص.

وقال:" أهنئ اللاعبين على الأداء الرجولي الذي قدموه في المباراة، موضحاً أن الوصل بدأ اللعب بالصورة المطلوبة بعد 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني حيث قمنا بالاستفادة من الكرات الثابتة.

وأضاف:" الفريقان قاما بالتركيز على الدفاع واللعب بصورة حذرة، ووقعت بالطبع أخطاء دفاعية لكن الجو العام نموذجي من جمهور الفريقين، وأقول دائماً للاعبين انسوا موضوع الجمهور وركزوا على المباراة، موضحاً أن أي ديربي تقع به مناوشات بسيطة وهذا أمر طبيعي.

وفي رده على سؤال عن تلقيه لنبأ إيقاف ليما وكايو قبل المباراة، قال:" لقت تلقيت النبأ يوم الأربعاء الماضي، وقمت على الفوز بتجهيز البدلاء لتعويض غياب ليما وكايو، ورأيي الشخصي في غياب اللاعبين سأقوله للنادي وما يهمني هو الأمور الفنية داخل الملعب، وأرغب في القول إن إبعاد وسائل التواصل الاجتماعي عن اللاعبين أمر مهم، ويجب استغلالها بصورة إيجابية، ليس لي رأي في هذا الأمر ونحترم كافة المسؤولين وكافة الفرق، وعلينا نستمر في عملنا وأن نركز عليه فقط.