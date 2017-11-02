"الديربي" والقمة للإمبراطور

انتهت مباراة ديربي بر دبي بين النصر والوصل التي أقيمت على ستاد راشد الليلة بفوز الوصل بهدفين مقابل لاشيء، أحرز ليما هدفي المباراة في الدقيقة 72 و79.
قمة ديربي بر دبي بين النصر والوصل صفراء— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 2, 2017
النصر 0 - 2 الوصل#دوري_الخليج_العربي
#النصر_الوصل#البيان_القارئ_دائما@ALNasrSC@AlWaslSC pic.twitter.com/gpxNEsTO33
هدف ليما الثاني— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 2, 2017
النصر 0 - 2 الوصل#دوري_الخليج_العربي
#النصر_الوصل#البيان_القارئ_دائما@ALNasrSC@AlWaslSC pic.twitter.com/2FA3LrEHZc