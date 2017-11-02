"الديربي" والقمة للإمبراطور

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل أن الجانب الدفاعي من قبل لاعبي الفريقين طغى على المباراة، مشيراً إلى أن النصر استحوذ على الحصة الأولى، إلا أننا تحصلنا فيها على بعض الفرص.