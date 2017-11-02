"الديربي" والقمة للإمبراطور

المصدر:
  • تصوير سالم خميس
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انتهت مباراة ديربي بر دبي بين النصر والوصل التي أقيمت على ستاد راشد الليلة بفوز الوصل بهدفين مقابل لاشيء، أحرز ليما  هدفي المباراة في الدقيقة  72 و79.

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