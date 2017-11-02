24 لاعباً في قائمة منتخبنا الوطني لمواجهتي هاييتي وأوزبكستان

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني قائمة المنتخب استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام منتخب هاييتي يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري ومنتخب أوزبكستان يوم الرابع عشر من ذات الشهر في أول تجمعات الأبيض استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستحتضنها الإمارات مطلع عام 2019.

وضمت القائمة 24 لاعباً هم: ماجد ناصر، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان (شباب الأهلي دبي) خالد عيسى، مهند سالم العنزي، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، محمد أحمد، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن (العين) علي خصيف، فارس جمعة، محمد فوزي، علي مبخوت، خلفان مبارك، محمد جمال، أحمد العطاس (الجزيرة) محمد العكبري (الوحدة) طارق أحمد، محمود خميس (النصر) علي سالمين (الوصل).

وقرر ألبيرتو زاكيروني استدعاء اللاعبين المصابين لمعسكر العين وذلك من أجل التعرف عليهم وهم: إسماعيل مطر، حمدان الكمالي (الوحدة) سالم صالح، أحمد شامبيه (النصر) إسماعيل الحمادي، ماجد حسن (شباب الأهلي دبي) أحمد خليل (الجزيرة).

ويبدأ الأبيض تجمعه بفندق ألوفت في مدينة العين ظهر يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2017 وذلك بعد نهاية الجولة السابعة من مسابقة دوري الخليج العربي التي ستختتم يوم بعد غد السبت، حيث من المقرر أن يؤدي تدريباته اليومية على الملعب الفرعي رقم (1) في إستاد خليفة.

الجدير بالذكر أن معسكر العين هو الأول للأبيض تحت قيادة المدرب الإيطالي زاكيروني الذي تعاقد معه اتحاد الإمارات لكرة القدم مؤخراً خلفاً للمدرب الأرجنتيني إيدجاردو باوزا الذي رحل لتدريب المنتخب السعودي الشقيق.