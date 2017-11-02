النصر يستعد للطعن في مشاركة ليما وكايو

علم "البيان الرياضي" أن النصر يستعد للطعن في مشاركة ثنائي الوصل ليما وكايو في لقاء الديربي اليوم مهما كانت نتيجة المباراة وذلك استنادا على المادة 15 من لائحة الاستئناف التي تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف على قرارات لجنة الانضباط التي تتضمن عقوبات تقل عن الايقاف 4 مباريات وغرامة أقل من 30 ألف درهم وهي المادة نفسها المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي.

وكانت لجنة الانضباط أوقفت ليما وكايو مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف درهم على خلفية شريط فيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تقوم لجنة الاستئناف بايقاف القرار أمس وتأجيل النظر في القضية إلى 12 نوفمبر الجاري.