حاكم عجمان وولي عهده يشيدان بنتائج «البرتقالي»

نقل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان إشادة وإعجاب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالمستوى الذي ظهر به فريق عجمان هذا الموسم والنتائج التي حققها الفريق مؤخراً في دوري الخليج العربي، وأمنيات سموهما بمواصلة المشوار بذات المستوى في الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال زيارته الاستثنائية مساء أول من أمس للنادي ولقائه باللاعبين وطاقم الجهازين الفني والإداري بحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة وأحمد الفورة نائب رئيس مجلس الإدارة وعبدالله الظاهري أمين السر العام والمشرف على الفريق وناصر الظفري المدير التنفيذي ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع المراحل السنية.

ولقد أكد الشيخ راشد النعيمي الثقة العالية بالفريق للبقاء في وضعية مميزة، وفي موقف قوي ليظل اسم الفريق في مراتب عليا وقدم بعض النصائح للفريق وللاعبين والجهاز الفني، وقال: نسعد عندما نرى فريقنا يتقدم ويحصل على النقاط، ومهم جداً جمع النقاط في بداية الموسم حتى نصل إلى مرحلة الضغط في نهاية الموسم، والحمد لله المستوى جيد في وجود المدرب أيمن الرمادي وهناك تقدم واضح في المستوى وتعاون كبير بين اللاعبين وهو ما نطمح إليه، وعندما يكون هناك تعاون تكون النتائج أفضل ونحن متفائلون بالمباريات المقبلة.

تركيز

الشيخ راشد النعيمي أضاف بقوله للاعبي الفريق: نريد منكم المحافظة على مستواكم في الفترة المقبلة والتركيز على توجيهات المدرب، في المباريات الأخيرة المستوى كان جيداً ولكن في آخر الدقائق يحدث تراجع.. نريد منكم القتال حتى آخر دقيقة، ونادي عجمان له مكانته في دوري الخليج العربي ويجب أن يكون ثابتاً في مكانه، وبالعزيمة والإصرار يظل قادراً على البقاء ليفرح كل أنصار وجماهير النادي، والأمر يتطلب فقط الثقة بالنفس أمام المنافسين، ولا سيما في المباراة المقبلة أمام الظفرة والتي تحتاج إلى تحضير جيد وتركيز على التدريبات والمحافظة على المستوى الفني المتميز لضمان الحصول على النقاط الثلاث، وعموماً نحن واثقون بقدرتكم على الوصول لترتيب جيد مع نهاية الدور الأول والدخول للدور الثاني بأريحية أفضل.

المراحل السنية

الشيخ راشد بن حميد النعيمي ‎أشاد بالتطور الذي شهده قطاع المراحل السنية لكرة القدم في نادي عجمان، مؤكداً أن القطاع شهد طفرة واضحة في الفترة الأخيرة، وظهر ذلك من خلال نتائج كل فرق القطاع في المسابقات التي شاركت فيها الموسم الماضي واستمرارها هذا الموسم بالإضافة إلى تواجد عدد من أبناء النادي في الفريق الأول من بينهم محمد صالح ومحمد شاكر، مشيراً إلى أن وجود عدد من لاعبي فرق عجمان مثل حميد جمال وعبدالله أحمد راكان في المنتخبات الوطنية السنية حالياً، يجعل الآمال عليهم كبيرة، في وجودهم بالفريق الأول قريباً.

وهنأ اللاعبين الذين حصلوا على جوائز للتفوق في مراحلهم السنية، وهم سيف جاسم أفضل حارس مرمى من فريق 18 سنة وزايد الشرياني هداف دوري الأشبال من فريق 12 سنة ومعه حمدان عمار وسيف الهرمودي هداف دوري 12 سنة ويوسف يعقوب من نفس الفريق والحاصل على جائزة أفضل حارس.

إيجابية

عبدالله الظاهري أمين السر العام والمشرف على الفريق قدم الشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي على متابعته واهتمامه الكبير بالنادي وعلى زيارته الايجابية المؤثرة التي رفعت المعنويات، ووعد بتقديم مستوى جيد في مباراة الظفرة لتحقيق النتيجة المرجوة.

الرمادي سعيد بالنصائح

عبّر المدير الفني للفريق أيمن الرمادي عن سعادته الكبيرة وسعادة لاعبيه بإشادة رئيس النادي الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالفريق ونصائحه الرائعة، بجانب تكريمه من النادي مع مهاجم الفريق واديلسون، وقال إنه يفخر كثيراً بالعمل في عجمان، ولا سيما في ظل اهتمام رئيس النادي وزياراته التي تأتي في الوقت المناسب، مشيراً إلى الزيارة الشهيرة في الموسم الماضي التي جاءت أيضاً في توقيتها المناسب. الرمادي وعد بمواصلة الفريق لمستواه ونتائجه وإن جميع اللاعبين يعتبرون هذه الزيارة أكبر مكافأة لما قدموه في الفترة الماضية وستكون دافعاً لهم للمحافظة على المستوى والنتائج. عجمان - البيان الرياضي

المطروشي يُثمّن الزيارة

اعتبر يحيى خلف المطروشي عضو مجلس إدارة نادي عجمان رئيس قطاع المراحل السنية، زيارة الشيخ راشد النعيمي رئيس النادي أكبر حافز للفريق الأول لمواصلة مشواره بنجاح هذا الموسم، كما ثمن إشادة رئيس النادي بالعمل الذي تم في هذه المراحل، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت بفضل متابعته واهتمامه الدائم وانسجام فريق العمل في مجلس الإدارة برئاسة خليفة الجرمن وجميع العاملين في النادي، وقال المطروشي إن الجميع أمام تحدٍ في قطاع المراحل السنية للمحافظة على المكاسب التي تحققت والعمل على إضافتها في المرحلة المقبلة.عجمان - البيان الرياضي