الانضباط توقف ليما وكايو بسبب فيديو

أوقفت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لاعباً الوصل ليما وكايو مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف درهم، وفق المادة 7 من لائحة الانضباط، على خلفية الحركات المسيئة التي قاما بها في شريط فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي، مع توجيه انذار لنادي الوصل للقيام بدورة في توعيه لاعبيه، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس برئاسة المستشار منصور لوتاه كما قررت توجيه لفت نظر لنادي الشارقة مع تغريمه 30 الف درهم لحصول لاعبيه علي 6 إنذارات، وتغريم نادي العين 30 الف بسبب سلوكيات جماهيره.

كما قررت اللجنة إيقاف مدرب العين زوران 3 مباريات وتغريمه 30 ألف درهم بسبب اعتراضه على التحكيم، وتوجيه انذار لنادي دبا وتغريمه 20 ألف درهم بسبب سلوكيات جماهيره، وانذار لاعب عجمان على عبده صالح وتغريمه ألف درهم بسبب قصة شعره.