راشد النعيمي يشيد بنتائج عجمان

المصدر:
  • عجمان- ياسر قاسم
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أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان بالنتائج التي حققها فريق كرة القدم مؤخراً في دوري الخليج العربي، وحث اللاعبين على مواصلة المستوى والنتائج في المرحلة المقبلة.

 جاء ذلك خلال لقائه اللاعبين والجهازين الفني والاداري "الاثنين" خلال التدريب الذي أجراه الفريق بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي، كما أثنى على العمل الذي يسير في قطاع المراحل السنية بالنادي، وقدم بعض النصائح للاعبين ليكون فريق عجمان في مكانه الطبيعي بدوري الخليج العربي.

 

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