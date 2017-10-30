مباراة الأبيض مع الفراعنة مهددة بالإلغاء

علم البيان الرياضي أن وفد شركة التسويق المختصة بإقامة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره المصري والمتواجد في البلاد منذ عدة أيام لم يتوصل لاتفاق نهائي لإقامة المباراة المحدد لها يوم ٩ نوفمبر، وأن احتمالات عدم اقامة المباراة قائمة لتعارض موعدها مع مباراة مصر مع غانا المقرر اقامتها يوم ١٢ من الشهر نفسه خاصة وأن الاتحاد الدولي يشترط مرور ٤ ايام ما بين إقامة مباراة لمنتخب واحد في قارتين.

من جهة أخرى يعلن المدرب زاكيروني قائمة منتخبنا الوطني خلال الساعات المقبلة وتضم عددا من الوجوه الشابة في مساع لتجديد دماء الفريق استعداداً لاستضافة نهائيات آسيا ٢٠١٩ وسيتجمع الفريق للمرة الأولى في عهد زاكيروني يوم ٥ نوفمبر في مدينة العين.