الاستئناف ترفض شطب بشير وتخفض عقوبة الذباحي

رفضت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، الشكوى المقدمة من نادي الجزيرة ضد قرار لجنة الانضباط بشطب لاعب النادي بشير سعيد، نظرا لتقديم النادي للشكوى بعد الموعد القانوني لتقديم الشكاوى في مثل تلك الحالات.

كما قررت قبول الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، عيسى الذباحي ضد قرار لجنة الانضباط بتغريمه 100 ألف درهم على خليفة تصريحات صحافية انتقد خلالها اتحاد كرة القدم وتخفيض المبلغ إلى 10 آلاف درهم مع توجيه انذار للذباحي بعدم الإدلاء بمثل هذ التصريحات.