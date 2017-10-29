مطر: إسماعيل صديقي ولم يتعمد إصابتي

سرقت إصابة إسماعيل مطر، قائد فريق الوحدة، الأضواء من قمة «العنابي» ومستضيفه شباب الأهلي- دبي أول من أمس، واتهام الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة، للاعب شباب الأهلي- دبي، خميس إسماعيل، بتعمد إصابة مطر، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، انتهت بالتعادل السلبي، ووصول الوحدة إلى 13 نقطة، وشباب الأهلي- دبي إلى 11 نقطة.

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها إسماعيل مطر «سمعة» في مستشفى القرهود بدبي، إصابته بشرخ في القدم اليسرى، وينتظر أن يخضع اللاعب خلال الساعات المقبلة، إلى المزيد من الفحوصات لتحديد الفترة التي يحتاجها للعلاج، فيما قام خميس إسماعيل بزيارته في المستشفى أول من أمس، عقب نهاية المباراة للاطمئنان عليه، والاعتذار عن الكرة التي أدت لإصابته.

دعاء الوالدة

بدوره، خرج «سمعة» من المستشفى إلى بيت والدته، ليطمئنها، كما طمأن جماهير الوحدة الوفية بأنه بصحة جيدة، متمنياً بأن يسهم دعاء والدته باكتمال شفائه قريبًا للعودة للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، وتحدث عن علاقته بزميله خميس إسماعيل الذي التحم معه في الكرة المشتركة التي أدت للإصابة، قائلًا: «علاقتي مع خميس أكبر من كرة القدم والإصابات، وأشكره على زيارتي في المستشفى، ولا أوجه له أي لوم لأننا نتنافس فقط داخل أرضية الملعب، وكل لاعب يؤدي الدور الموكل إليه، أما خارج الملعب فنحن أصدقاء وإخوان، وفي كرة القدم تكون معرضًا في أي وقت للإصابة».

أضاف مطر: «الحمدلله، الإصابة عبارة عن شرخ بسيط، وأعتقد أنه لن يحتاج وقتاً طويلاً للعلاج، مع أنني لم أتحدث مع الطبيب، بعدما أجريت أشعة عادية، وأشعة ثانية أكثر دقة، وهذه كرة القدم في النهاية، ولا أتهم خميس بتعمد إصابتي، لأننا أخوان، وأوقات أحمي نفسي، وأصيب لاعبين آخرين، وفي كرة القدم نحن متعودون على هذا».

أوضح «سمعة» في تصريحات تليفزيونية: «في كرة القدم، ممكن أن يصاب اللاعب في أي وقت، ولا أعتقد أن هناك أحداً يتعمد أن يصيب شقيقه داخل الملعب، والتمر والسمك مقويا العضل، ورغم أن الضربة كانت قوية، ولكن الحمدلله أنها وقفت عند شرخ القدم فقط، وإن شاء الله أعود أقوى، والوحدة ما عليه خوف، وأشكر الجمهور على المساندة والدعم».

تحدث مطر، عن التعادل السلبي مع شباب الأهلي- دبي، قائلاً: «أنا لم أر الشوط الثاني لظروف الإصابة، ولكن التعادل نتيجة إيجابية، والنقطة مفيدة بالنسبة لنا، وعندما تحصل عليها من فريق منافس وكبير مثل شباب الأهلي- دبي، وعلى أرضه وجمهوره، فهذا يعتبر نتيجة إيجابية، وفي النهاية، أتمنى أن تكون إصابتي هي آخر الإصابات في ملاعبنا».

العلاقات الإنسانية

من جانبه، قال خميس إسماعيل: نحن نلعب كرة فيها ندية، وإسماعيل مطر كابتن وأخي الكبير، وجئت لزيارته لأنه مريض أو مصاب، وحقه عليّ الزيارة بعدما أصبته، وحتى لو لم أكن أنا سبباً في إصابته، فكنت سأزوره أيضاً، وبصرف النظر عن أي نتيجة خرجت عليها مباراة الفريقين أول من أمس، تبقى العلاقات الإنسانية هي الأهم في النهاية.

أوضح خميس: جئت لزيارة مطر من نفسي، وبدافع أخوي كما سبق وأكدت، ولم تطلب مني إدارة نادي شباب الأهلي- دبي ذلك، وللعلم مطر (جاب لي أغراض قبل المباراة)، ولكن هذه كرة القدم، والكل فيها معرض للإصابة في أي وقت، وأتمنى عودته قريباً للملاعب، وأتوقع أن يشارك مع الوحدة أمام العين في الجولة السابعة.

النقطة

تحدث خميس إسماعيل عن لقاء فريقه شباب الأهلي- دبي والوحدة، قائلاً:»النقطة لم تكن طموحنا أمام الوحدة، وعلى ملعبنا نحاول عدم التفريط بأي نقطة، ولاحت لكلا الفريقين فرص ولم يستطيعا التسجيل، والموسم لا يزال طويلاً، وأعتقد أن عدم التسجيل في مباراتين متتاليتين، فهذا شيء غير إيجابي، ولكن على الجانب الآخر، فإن شباكنا لم تتلق أي أهداف أيضاً.