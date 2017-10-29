دوري الخليج العربي لا يستحق الصدارة الآسيوية بنسبة 75 %

أجمع 75 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، على أن دوري المحترفين لا يستحق صدارة تصنيف أفضل دوري في قارة آسيا، وفق ما جاء في تقرير الاتحاد الآسيوي مؤخراً، فيما أيد 25 % التصنيف الآسيوي.

وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي سؤال: «هل يستحق دوري المحترفين صدارة تصنيف أفضل دوري في قارة آسيا؟»، ولم تختلف النسب كثيراً في استطلاع «البيان» على الموقع الإلكتروني، حيث رفض 70 % ما جاء في التقرير، في حين أيد 30% ما جاء فيه. وكان التحاد الآسيوى أعلن تصدر دوري الخليج العربي الدوريات المحلية في القارة، حاصداً 96.224 نقطة، فيما حل الدوري الكوري في المركز الثاني يليه الصيني والسعودي والياباني.

تقييم

وأكد أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي، أن هذا التقييم على الورق فقط، ولا يمت للواقع، وقال: يجب ألا تخدعنا مثل هذه التقارير، فلم نصل بعد لأن نكون أفضل دوري في غرب آسيا، فكيف نتصدر على مستوى القارة؟ وواقعياً ينقصنا الكثير حتى نكون الأفضل، ومثل هذه التقارير «ورقية» فقط، وحتى تستحق لقب الأفضل، فعليك أن تكون الأفضل من كل النواحي، وما نشهده في دورينا العكس، فهناك تراجع في عدد الأندية، وسلبيات أخرى.

وأضاف: هناك العديد من الدوريات أفضل منا، سواء على الصعيد الفني أو الحضور الجماهيري أو المشاركات والتنظيم، ومنها الكوري الجنوبي، والياباني والسعودي، والصيني، الصاعد بقوة، وفي المقابل، تشهد كرة الإمارات تراجعاً على كافة الأصعدة، فالمنتخب ودع تصفيات المونديال، كما أن أنديتنا متراجعة آسيوياً، ولم يصل لاعبونا إلى مستوى شهرة بعض لاعبي الدوري السعودي، على سبيل المثال، سوى عدد قليل، كما أن الجماهير غائبة.

اتفاق

ويتفق عبد المجيد غانم رستم منسق مجلس جماهير نادي شباب الأهلي - دبي، مع رأي أحمد حماد، وأكد أن الدوري جيد، لكن ليس لدرجة الأفضل آسيوياً، مشيراً إلى أن هناك دوريات أقوى، مثل السعودي، والكوري الجنوبي، وقال: وضع دورينا في صدارة آسيا، مبالغة كبيرة، كما يوجد تفاوت في المستوى بين الأندية، ما يؤدي إلى ضعف المنافسة.