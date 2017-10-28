النصر يتراجع عن منح الوصل 50 % من التذاكر

تراجع نادي النصر عن منح الوصل 50% من مقاعد استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي خلال مباراة «الديربي» التي ستجمع الفريقين 2 نوفمبر المقبل لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك على خلفية تصعيد إدارة الوصل بخصوص نقل لقاء الديربي من استاد زعبيل إلى استاد راشد.

وأكد د.حمد الفلاسي المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم أن مجلس الإدارة وافق على طلب الوصل بمنحه 50% من طاقة استيعاب ملعب المباراة ولكنه سيعيد النظر في ذلك بعد التطورات الأخيرة وتصعيد الوصل الذي وصل إلى حد رفض استضافة بقية مباريات النصر على ملعبه.

وقال: تلقينا طلب الوصل بالحصول على 50% من تذاكر المباراة وتمت دراسته والموافقة عليه، ولكننا أصبحنا اليوم أمام واقع آخر وسيتم إعادة النظر ويمكن أن نكتفي بـ30% فقط التي تنص عليها لوائح لجنة دوري المحترفين.

تغيير

وعن سبب تغيير الملعب، أوضح الفلاسي أنه من حق النادي المستضيف اختيار ملعبه في الآجال المطلوبة ووفقاً لما ينص عليه القانون، وقال: كما يعلم الجميع النصر مطالب بخوض كل مبارياته خارج أرضه بحكم الأشغال القائمة حالياً باستاد آل مكتوم استعداداً لنهائيات كأس أمم آسيا، وبناء على قراءتنا للجدول ومن منطلق مبدأ تكافؤ الفرص رأينا أنه ليس من صالحنا خوض مباراتين على أرض المنافس، هذا الأمر يضرّ بنا و ببقية المنافسين وبمصداقية المسابقة نفسها، لذلك طلبنا من إدارة شباب الأهلي دبي استضافة المباراة على استاد راشد ونشكرهم على موافقتهم.

وحول رفض الوصل استضافة بقية مباريات النصر خلال الموسم، قال: ننتظر رداً رسمياً من لجنة دوري المحترفين على طلب الوصل، حاليا سنستمر بنفس الاتفاقية إلى أن يأتي ما يخالف ذلك ولن نتسرع في اتخاذ أي قرار.

طلب

من جهته كشف محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل عن أن ناديه تقدم بطلب رسمي للجنة دوري المحترفين بعدم استضافة أية مباراة لنادي النصر مرة أخرى على ملعبه، وقال: فوجئنا بقيام نادي النصر بتغيير ملعب مباراة الديربي من استاد زعبيل إلى استاد راشد، ونحن بدورنا لن نستضيف مباريات نادي النصر على ملعبنا مرة أخرى، هم لا يرغبون في اللعب على ملعبنا ونحن أيضا لا نرغب في استضافة مبارياتهم.

وتضمن لوائح لجنة دوري المحترفين حق النصر في تغيير ملعب المباراة حيث جاء في المادة 5: في حال قرر نادي تغيير الإستاد بعد بداية الموسم، يجب عليه إبلاغ الإدارة التنفيذية للجنة قبل أسبوع على الأقل من موعد المباراة المزمع استضافتها في الإستاد الجديد، كما يجب أن يتضمن الطلب اسم الإستاد الجديد المقترح والسبب في التغيير وكذلك موافقة كتابية من مالك الإستاد.

علماً أنه في حال تغيير الإستاد يجب أن يكون الإستاد المقترح ضمن قائمة الإستادات المعتمدة من قبل الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك يتحمل النادي جميع التكاليف المتعلقة بتغيير الإستاد.

وتنص الفقرة 6.3 من اللوائح على وجوب وضع الإستاد والملاعب الخاصة به تحت تصرف الإدارة التنفيذية للجنة عند الطلب، شريطة أن يتم إرسال طلب من قبل الإدارة التنفيذية قبل سبعة أيام على الأقل من اليوم الذي تحتاج فيه اللجنة استخدام الإستاد، ويجوز تقليل مدة الإخطار في حالة الطوارئ مع مراعاة الترتيبات المسبقة التي يجب أن يقوم بها النادي المعني.