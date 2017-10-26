عقوبة قصات الشعر للهواة أكبر من المحترفين!

فوجئت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال مناقشة بعض حالات مخالفة اللاعبين لتعميم قصات الشعر، بوجود خلل في لائحة العقوبات، حيث ينص القانون على فرض عقوبة الإنذار وغرامة ألف درهم على اللاعبين المسجلين في دوري المحترفين، والإنذار مع غرامة 3 آلاف درهم على اللاعبين المسجلين في دوري الهواة، ما يعد مفارقة غريبة، إذ كان المفروض أن تسلط الغرامة الأكبر على لاعبي دوري المحترفين باعتبار رواتبهم العالية.

ولم تجد اللجنة برئاسة المستشار منصور لوتاه مفراً من الالتزام باللائحة، وتوجيه لفت نظر للاعب رديف الوصل علي عبدالله علي أصغر وتغريمه ألف درهم، وتوجيه إنذار للاعب نادي دبا الحصن عبدالله موسى أحمد وتغريمه 3 آلاف درهم، مع التوصية بتعديل التشريع في نهاية الموسم.

وعادت قضية قصات الشعر للظهور من جديد، نتيجة مخالفة بعض اللاعبين للأعراف والتقاليد، من خلال قصات غريبة على مجتمعنا، ويتم تقليدها من مجتمعات غير مسلمة، وكذلك ظهور الوشم بين عدد من اللاعبين، حيث سيتم فرض عقوبات متدرجة على المخالفين حرصاً من اتحاد الكرة على ترسيخ قيم وعادات المجتمع بين الرياضيين.