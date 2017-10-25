برانديلي: واثق من نجاح زاكيروني

أكد الايطالي تشيزاري برانديلي مدرب النصر أن مواطنه ألبيرتو زاكيروني متحمس لمهمته مع المنتخب الإماراتي وانه واثق من نجاحه.

وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي استعدادا لمواجهة الظفرة بعد غد، :" تحدثت مع زاكيروني عبر الهاتف و سنلتقي قريبا، هو متفائل وجاهز للعمل بكل جدية، طبعا لقد فكر جيدا في العرض، وبما انه قبل ذلك، يعني أنه متحمس للمهمة وأنا واثق من نجاحه لما يملك من خبرة طويلة، وأعتقد أن الـ 4 سنوات التي قضاها مع المنتخب الياباني كانت نتائجها ايجابية".

وأضاف برانديلي أن فوز مواطنه جانلويجي بوفون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم مستحق وتتويج لما قدمه لكرة القدم طيلة مسيرته الحافلة بالإنجازات سواء مع يوفنتوس أو المنتخب الايطالي، متمنيا أن يتراجع عن قرار الاعتزال ويسلك طريق الحارس العملاق دينو زوف الذي رفع كأس العالم في مونديال 1982 وعمره 40 عاما.

وقال برانديلي : نحتاج إلى صفحات عديدة للحديث عن بوفون، شخصيا كنت محظوظا بتدريبه لمدة 4 سنوات مع المنتخب الايطالي، كنت دائما أقول أن بوفون وبيرلو نموذج رائع للاعبين الصغار، وبالرغم من بلوغه 39 عاما إلا أنه قادر على العطاء ودائما يعمل بجد لتطوير نفسه، أتمنى أن يواصل اللعب مثلما فعل دينو زوف الذي لعب في كأس العالم وعمره 40 عاما.

وكان بوفون قد صرح عقب تتويجه بالجائزة أن هذا الموسم هو الأخير له، بعدها سيعلن اعتزاله، وقد يتراجع عن قراره إذا حقق الفوز بدوري أبطال أوروبا.