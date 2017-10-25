القلق يسيطر على جماهير العين بسبب عموري

سيطرت حالة من القلق على جماهير نادي العين، بعد الأخبار التي تم تداولها أخيرا عن رحيل قائد الفريق وصانع ألعابه الدولي عمر عبد الرحمن، وانتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية، خصوصاً وأن اللاعب ينتهي عقده في العام المقبل، ولا توجد أي أخبار عن التجديد له من قبل النادي، فيما لم يتسن الحصول على تأكيدات أو نفي بهذا الخصوص من قبل الإدارة العيناوية، وكان عموري قد غاب عن صفوف الفريق خلال المباريات الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال السعودي بجولة ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وقال المدرب زوران ماميتش إنه زار اللاعب ووقف على حالته الصحية، وينتظر أن يعود خلال الأسبوع المقبل.

استعداد للشارقة

من جهة أخرى، تابع العين تحضيراته الميدانية على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، استعداداً للمواجهة المهمة التي تجمعه بضيفه الشارقة يوم السبت المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق البنفسجي لإحكام قبضته على صدارة الترتيب العام لفرق الدوري، التي اعتلاها عقب فوزه في الجولة الماضية على مضيفه الإمارات بهدفين نظيفين، وتعثر منافسه الوصل بالتعادل أمام الجزيرة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة عن الوحدة الثاني الذي كان فاز على حتا في نفس الجولة، وينتظر أن تشهد المباراة المرتقبة عودة المدافع محمد فايز الذي شارك أخيراً مع الفريق الرديف بعد غياب امتد لأكثر من موسم.

وبات في حكم المؤكد عودة اللاعب إبراهيم دياكي الذي بلغ مرحلة جيدة من الجاهزية الفنية، وتحوم الشكوك حول مشاركة إسماعيل أحمد الذي كان تعرض للإصابة أمام عجمان.