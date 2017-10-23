«فيفا» يُلزم لجنة مكافحة المنشطات بفاحصين أطباء

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات، بالتعاقد مع أطباء فاحصين حصراً عند القيام بفحص أي لاعب كرة قدم سواء خلال المباريات الرسمية أو التدريبات، وفقاً للقوانين التي يطبقها «فيفا» في مثل هذه الحالات، مشترطاً أيضاً أن يكون الطبيب الفاحص من ذوي الخبرة والمعرفة في قوانين اللعبة، ومن الذين يجيدون تطبيق أساليب التعامل مع اللاعبين، بالتوازي مع انضمام 80 عضواً جديداً لفريق اللجنة في مجال مكافحة الآفة الخطيرة في مختلف الألعاب الرياضية في الدولة.

كما تلقت اللجنة خطاباً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، تشترط فيه إنهاء الموظف الفاحص المعين في فريق اللجنة، علاقته بصورة تامة مع الاتحاد أو النادي، وحتى اللاعب من ذوي القرابة بأي شكل من الأشكال، ضماناً للحيادية التامة والنزاهة وعدم المحاباة في إجراء الفحص والكشف عن الآفة لدى الرياضي في أي لعبة.

خطابان ملزمان

وكشف الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، النقاب عن أن خطابي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، يعتبران ملزمين، ولا بد من تطبيقهما كون الإمارات من أوائل المحاربين للآفة منذ العام 1996، ولأنها من الدول الموقعة على اتفاقية «يونيسكو»، ما يحتم الالتزام التام بقوانين وآليات ومتطلبات الجهات الرياضية الدولية المعروفة.

80 فاحصاً

وأوضح الدكتور الهاشمي أن اللجنة أقامت أول من أمس دورة لمكافحة المنشطات في مقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية بدبي، بمشاركة 80 عضواً فاحصاً من الأطباء والفنيين القدماء والجدد وغيرهم من رؤساء المحطات والمراقبين بهدف إعطاء محاضرة شاملة عن التعريف بالجهات المسؤولة عن مكافحة المنشطات والقوانين الجديدة والمستجدات فيها محلياً وخارجياً والتعريف بحقيقة عراقة الإمارات في مجال محاربة الآفة، إضافة إلى توقيعها على اتفاقية «يونيسكو».

خصوصية الكرة

وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن الدورة شهدت شرحاً وافياً كل الأدوار التي يقوم بها الطبيب الفاحص ومرافقه ومهام محطات الفحص وأساليب وطرق التعامل مع الرياضيين، خصوصاً لاعبي كرة القدم الذين ينفردون عن أقرانهم بحتمية أن يكون الفاحص طبيباً تحديداً لخصوصية لاعب الكرة.

وعن مشاركته شخصياً في إجراء الفحص عن المنشطات في مباراة فريقي الإمارات والعين أول من أمس ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، قال الدكتور الهاشمي: نعم شاركت في إجراء الفحص في مباراة الإمارات والعين والتي جرت في رأس الخيمة، للوقوف عن قرب على آليات الفحص، ولمعالجة النقص الحاصل في عدد الفاحصين، وأسعدني عدم تسجيل أي حالة إيجابية تثبت تناول أي لاعب مواد منشطة، ما يعني أن دوري الخليج العربي لكرة القدم نظيف حتى الآن من أي حالة إيجابية.

شهادات دولية

وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن المشاركين في دورة أول من أمس وقعوا على عقود رسمية مع اللجنة للعمل معها خلال الموسم الجاري، وتم منح الناجحين شهادات دولية معترفاً بها من قبل «وادا» و«فيفا»، ما يتيح لصاحب الشهادة، القيام بالفحص عن المنشطات في أي مكان من العالم.

رئيس المحطة

ونوه الهاشمي إلى أنه تم خلال دورة أول من أمس شرح وظائف رئيس المحطة الفاحصة، ودوره بالتحديد وأدوار كل الأطراف والشروط الدولية.