أحمد درويش: انتهى زمن هدر الأموال

أكد أحمد درويش رئيس لجنة الرقابة المالية في اتحاد الكرة، أن زمن هدر الأموال في الأندية انتهى، ولابد من الصرف وفق الموارد وبما يتناسب مع قدرات الأندية نفسها، حتى لا تغرق في ديون تزيد من معاناتها وأوجاعها، وتعرقل خطوات التطور والإرتقاء بالأنشطة، لأن تزايد الديون على الأندية يحد من تطلعاتها للتطور.

رقابة

أضاف إن اللجنة وضعت العديد من أسس العمل خلال المرحلة المقبلة، وسيتم عقد عدة لقاءات مع لجنة دوري المحترفين لوضع آلية الرقابة الصحيحة على الأندية، كما تمت مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتوطين من أجل تولي دور الرقابة على مرتبات اللاعبين والعاملين في شركات الكرة، لضمان الصرف في المواعيد المناسبة كما هو معمول به في معظم مؤسسات الدولة، كما سيوضح لنا هذا النظام إذا كانت هناك اختراقات للصرف أم لا.

فريق

أحمد درويش قال في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي» إن دور لجنة الرقابة المالية سيتنامى خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم الاستعانة بفرق عمل متخصصة من خبراء المالية من أجل التدقيق المالي على ميزانيات الأندية ومعرفة أوجه الصرف وهل تتواكب مع دخل الأندية من عدمه، ومثل تلك الإجراءات ستجعلنا نقف على الوضع المالي بشكل دقيق، إضافة إلي الوقوف على التزام الأندية بسقف الرواتب المعتمد من مجلس إدارة اتحاد لكرة، خاصة وأن هناك بعض الأندية تخل بسقف الرواتب الذي أنشئ من أجل صالح تلك الأندية.

إجراءات

وكشف درويش عن العديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الأندية التي ستخالف قواعد الصرف، منها وقف قيد اللاعبين بداية من القيد الشتوي المقبل، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تم رفعها لمجلس إدارة الاتحاد وتنتظر الاعتماد الرسمي.

شفافية

واختتم درويش تصريحه بأن الشفافية في العمل بين اللجنة والأندية سيختصر مسافات عديدة، ويساعد على التطبيق السليم للوائح والقوانين، وقال: نهدف في النهاية إلى وجود كيانات رياضية قوية تعمل للنهوض بالمنظومة الكروية، لأن إغراق الأندية في الديون يحد من كل خطوات التطور.

اجتماع

تعقد لجنة الرقابة المالية اجتماعاً مهماً الأحد المقبل من أجل مواصلة وضع أسس العمل والانطلاق نحو المهمة التي أنشئت من أجلها، كما سيتم تحديد مواعيد اجتماعات مع العديد من الجهات المختصة.