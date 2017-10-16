شباب الأهلي دبي والعين لم يحصلا على رخصة المحترفين

كشفت لجنة ترخيص الأندية المحترفة عن عدم تأهل ناديي شباب الأهلي دبي والعين للحصول على رخصة المحترفين مما يعني عدم مشاركتهما في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة.

وحصل ناديا الوحدة والجزيرة علي ترخيص مشروط ومنحهما فرصة اسبوع لاستكمال باقي المعايير.

فيما حصلت ٥ اندية فقط على رخصة الأندية المحترفة وهي النصر والظفرة والوصل والامارات والشارقة.. وبذلك يكون النصر الاقرب للمشاركة الآسيوية في حال عدم استكمال الوحدة والجزيرة لأوراق الحصول على الترخيص. ووفق اللائحة من حق الأندية غير المؤهلة التقدم باستئناف.. فيما تترواح عقوبة الأندية التى لم تستوف شروط نيل الترخيص ما بين ٢٠٠ الف درهم ومليون درهم.