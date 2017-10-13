وفاة حكم الكرة طارق العوضي

انتقل إلى رحمة الله حكم كرة القدم طارق العوضي إثر حادث أليم على طريق الذيد وهو من العناصر الشابة التى وجدت فرصتها في سلك التحكيم خلال الاونة الاخيرة.
انتقل إلى رحمة الله حكم كرة القدم طارق العوضي إثر حادث أليم على طريق الذيد وهو من العناصر الشابة التى وجدت فرصتها في سلك التحكيم خلال الاونة الاخيرة.
نجح الهداف التاريخي لأستراليا تيم كاهيل - وكما هو معلوم - في القضاء على حلم المنتخب السوري في اجتياز ملحق كأس العالم،
ينتظر النجم الليبيري الأشهر جورج ويا، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي سابقاً وتشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي السابق وأفضل
تنطلق في الخامسة عصراً مباريات الجولة الرابعة من «تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم بثلاث مباريات، ويبحث
سيطر منتخبنا على منافسات الماسترز، بالبطولة العربية للسنوكر في دبي وحصد الميداليات الثلاث، وتوج محمد شهاب نجم منتخبنا،
أطلقت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» وبالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مسابقة إلكترونية
وجدت بعثة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، استقبالاً حافلاً بالورود في مطار دبي، لدى عودتها أول من أمس قادمة من
يستضيف فريق حتا بملعبه، في الخامسة وخمس دقائق من مساء اليوم، نظيره الشارقة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج
تنطلق اليوم بطولة العين الدولية للجوجيتسو على صالة جامعة الإمارات بمدينة العين، وهي مخصصة لفئات الشباب والفتيات من 12
حقق اتحاد الشطرنج إنجازاً رياضياً جديداً بترقية 3 حكام للشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وهم عبد الله مراد
قام وفد من نادي اتحاد كلباء ممثلاً في سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس الإدارة وخالد الغيلي الأمين العام بزيارة إلى
أكمل الألماني يورغن كلوب عامين منذ توليه مسؤولية تدريب ليفربول، وحملت الفترة التي تولى فيها المسؤولية في النادي
أبدى المدرب العالمي سعيد بن سرور تفاؤله في ظهور خيول جودلفين بمستوى طيب في مهرجان دبي بمضمار نيوماركت بانجلترا مؤكداً