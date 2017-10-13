وفاة حكم الكرة طارق العوضي

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 انتقل  إلى رحمة الله حكم كرة القدم طارق العوضي إثر حادث أليم على طريق الذيد وهو من العناصر الشابة التى وجدت فرصتها في سلك التحكيم خلال الاونة الاخيرة.

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