عجمان وبرلمان الحكام .. علامة استفهام !

لم يخف المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي استغرابه الشديد من برلمان الحكام بسبب عدم تطرقه لتحليل قرارات التحكيم في مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي التي خسرها عجمان بهدفين دون رد من ركلتي جزاء، في وقت تم فيه تحليل المباريات الخمسة الأخرى للجولة، وزاد استغراب الرمادي في كون المشرف على برلمان الحكام شخصية انجليزية، لا مصلحة له في تجاهل فريقه أو مباراة بعينها.

وقال الرمادي إنها مصيبة أن نسي برلمان الحكام تحليل هذه المباراة فقط، ومصيبة أكبر إن كان الأمر مرتبط بالقرارات التي حدثت في المباراة ومنها ركلتا الجزاء، وقال انه لا ينتقد أو يهاجم شخص، فقط يتساءل عن سبب عدم تحليل هذه المباراة فقط.