ديوب يقترب من لقب كبير الهدافين الأجانب

بات السنغالي ماكيتي ديوب، مهاجم شباب الأهلي- دبي، الأقرب إلى تحطيم إنجاز الغاني أسامواه جيان لاعب العين والأهلي السابق، بحصوله على لقب أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري الإماراتي، الذي حققه جيان في الموسم الأخير 2016-2017، عندما لعب مع الأهلي، ووصل برصيده التهديفي إلى 101 هدف في 97 مباراة.

أهداف ديوب

ووصل ديوب إلى 91 هدفاً سجلها في 125 مباراة مع الظفرة والأهلي، وشباب الأهلي- دبي، الذي خاض معه 3 مباريات في الموسم الجاري 2017-2018، وسجل فيها 5 أهداف، ويتصدر بهم قائمة هدافي دوري الخليج العربي، وتفصل ديوب 10 أهداف عن معادلة رقم جيان، و11 هدفاً فقط لتجاوزه، وإذا استمر معدل التهديف الخاص بالمهاجم السنغالي وفق الوتيرة الحالية.

فبالتأكيد سوف يتجاوز المهاجم الغاني بعدد وافر من الأهداف، حيث يشهد الموسم الحالي تألقاً لافتاً من ديوب، الذي لم يغب عن التسجيل طوال المباريات الخمس التي خاضها شباب الأهلي- دبي هذا الموسم في الدوري وكأس الخليج العربي.

البداية مع الظفرة

وكانت بداية ديوب مع الظفرة مواسم 2012-2013، وسجل 18 هدفاً، واحتل المركز الرابع بين هدافي الدوري، و2013-2014 سجل 22 هدفاً، وجاء ثالث الهدافين، و2014-2015 سجل 12 هدفاً، وجاء العاشر بين هدافي الدوري، و2015-2016 سجل 13 هدفاً، وجاء سابع الهدافين، وفي الموسم الماضي سجل 21 هدفاً مع الظفرة والأهلي الذي انتقل إليه خلال فترة القيد الشتوي، واحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.

هدف فاصل

ويفصل هدف واحد بين ديوب والأرجنتيني سبستيان تيجالي، بعدما سجل 90 هدفاً في 94 مباراة خاضها مع فريقه الوحدة بدوري المحترفين طوال 5 مواسم، إذ خاض مع فريقه 3 مباريات في الموسم الحالي، وسجل 3 أهداف، بينما كانت بداية تيجالي بتسجيل 28 هدفاً موسم 2013-2014.

وجاء وصيفاً في قائمة الهدافين خلف جيان، و15 هدفاً موسم 2014-2015، وجاء سابع هدافي الدوري، و25 هدفاً موسم 2015-2016، وتوج هدافاً للمسابقة، و19 هدفاً موسم 2016-2017 الأخير، واحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين، وحالياً يحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين.

فرصة لزيادة الغلة

وستكون مباراة الامارات المقرر لها بعد غد في استاد راشد ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، فرصة أمام القناص السنغالي ديوب لزيادة غلته التهديفية، خاصة مع مشاركة مواطنه موسى سو في التدريبات وهو ما ساهم في رفع معنويات ديوب وظهرا سوساً في التدريبات بتبادلان الاحاديث والضحكات، ومع تركيز شباب الأهلي - دبي، في الفترة المقبلة على جعل موسى سو صانع للألعاب من خلال الجناح الأيمن وإرسال العرضيات التي تقتنصها رأس ديوب القاتلة.

حصيلة جيان

ويذكر أن جيان سجل 6 أهداف في 14 مباراة خاضها مع الأهلي في الموسم الأخير، وقبلها سجل 95 هدفاً في 83 مباراة مع العين في 4 مواسم من موسم 2011-2012 إلى موسم 2014-2015، ليكون ثاني أفضل هداف في تاريخ نادي العين خلفاً للاعب السابق أحمد عبد الله صاحب الـ117 هدفاً.

ويتجاوز اللاعب السابق ماجد العويس برصيد 85 هدفاً، وحطم جيان الرقم التاريخي، وهو 99 هدفاً، الذي سجله البرازيلي أندرسون مع الشارقة والوصل في 7 موسم بداية من موسم 2004-2005، قبل أن يرحل جيان عن الأهلي للعب في الدوري التركي.