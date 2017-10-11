لحظة غضب تُكلف جاسم يعقوب 50 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار منصور لوتاه، إيقاف لاعب النصر جاسم يعقوب مباراة وتغريمه 50 ألفاً، لركله لاعباً من فريق حتا في كأس الخليج العربي من دون كرة، إضافة إلى توجيه إنذار إلى مدير فريق الشارقة عبدالعزيز محمد (عزوز) وتغريمه 10 آلاف درهم.

كما نظرت لجنة الانضباط في أحداث مباراة رأس الخيمة مع مصفوت في دوري الأشبال، وقررت إيقاف محمد المهري مشرف فريق رأس الخيمة سنة ميلادية، بسبب التهكم بألفاظ نابية تجاه حكم المباراة، وكذلك إيقاف مدرب الفريق أشرف صبيح 4 مباريات، كما قررت إيقاف 5 لاعبين من فريق رأس الخيمة 6 مباريات.