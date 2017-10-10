الانضباط توقف جاسم يعقوب مباراة وتغريمه 50 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال إجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار منصور لوتاه إيقاف لاعب النصر جاسم يعقوب مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم، لركل لاعب من فريق حتا في مسابقة كأس الخليج العربي بدون كرة، وتوجيه انذار لمدير فريق الشارقة عبد العزيز محمد "عزوز" وتغريمه 10 الاف درهم، بسبب تصريحاته الصحفية بان المنافس فاز بالحكم.

ونظرت لجنة الانضباط في أحداث مباراة راس الخيمة مع مصفوت في دوري الاشبال، وقررت ايقاف مشرف فريق رأس الخيمة محمد المهري سنة ميلادية بسبب التهكم بألفاظ نابية تجاه حكم المباراة،و إيقاف مدرب الفريق أشرف صبيح 4 مباريات للسبب نفسه، كما قررت إيقاف 5 لاعبين من فريق رأس الخيمة 6 مباريات وغرامة 3 الاف درهم لكل منهما، بسبب التهكم على الحكم والدخول ارض الملعب في وجود رجال الامن، وايقاف لاعب اخر لمدة 12 مباراة، بسبب البصق على الحكم.