هيا بنت الحسين تتحدث في ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي 1 نوفمبر

أعلنت "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عن مشاركة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين سفيرة الأمم المتحدة للسلام، في ندوة دبي الدولية الثالثة عشر للإبداع الرياضي التي تنظمها الجائزة يوم الأول من نوفمبر المقبل تحت شعار "تمكين المرأة في الرياضة".

و تُلقي سمو الأميرة هيا بنت الحسين الكلمة الرئيسية في الندوة التي تم اختيار شعارها و محور جلساتها ليتناسب مع محور التنافس في الدورة التاسعة للجائزة الرائدة الأكبر من نوعها من ناحية عدد فئاتها وقيمة جوائزها، والاولى على الإطلاق في مجال الإبداع في العمل الرياضي، وهو محور تمكين المرأة في القطاع الرياضي.

وتَقَدم سعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، بالشكر والعرفان إلى سمو الأميرة هيا بنت الحسين لمشاركتها في الندوة و افتتاح الندوة السنوية بإلقاء كلمة مهمة عن تمكين المرأة في الرياضة.

وقال: " تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، يعمل مجلس الأمناء على أن تقوم الجائزة بدورها الريادي في تحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، ليس من خلال تكريم المبدعين الرياضيين وحسب، بل وأيضا من خلال نشر ثقافة التميز في العمل وترسيخ الإبداع كنهج في العمل الرياضي، و ذلك من خلال الندوات والملتقيات والسنوية التي يتم في كل منها تحديد محور الندوة وجلساتها واختيار المتحدثين فيها ليقدموا خلاصة تجاربهم الناجحة للعاملين في القطاع الرياضي".

وأضاف: " و يسرني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس أمناء الجائزة أن نتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الأميرة هيا بنت الحسين لموافقتها على المشاركة في الندوة وافتتاحها بكلمة مهمة من واقع تجربتها الثرية كشخصية رياضية تألقت في ميادين الفروسية العالمية كفارسة وكرئيسة للاتحاد الدولي للفروسية وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية، وأيضا كسفيرة الأمم المتحدة للسلام، ولا تزال سموها تشارك في فعاليات الرياضة المجتمعية لتقدم للمرأة النموذج الذي يحتذى، و ستكون مشاركتها إضافة كبيرة جدا ومهمة لهذه الندوة السنوية التي تنظمها الجائزة منذ انطلاقتها وتستقطب مشاركة وحضور المختصين في مختلف جوانب العمل الرياضي".

وقد أبدت عدد من الشخصيات النسائية الرياضية والعلمية موافقتها على المشاركة في الندوة التي سيتم تنظيمها في فندق بلاتزو فيرساتشي وتنطلق فعالياتها في الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل، وستخصص جميع جلساتها لتسليط الضوء على الجهود المبذولة والمبادرات والتجارب المحلية والعربية والدولية الناجحة في مجال تمكين المرأة في الرياضة، حيث سيتم اختيار المتحدثات في القائمة النهائية وإعلانها خلال الأيام القادمة.

كما أرسلت الأمانة العامة للجائزة الدعوات للاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية المحلية عموما والعاملات في مجال رياضة المرأة لحضور جلسات الندوة والاستفادة مما سيطرح فيها، وكذلك التحاور مع المتحدثات في مختلف المجالات الخاصة برياضة المرأة وتكوين النموذج الذي يناسب رياضتنا وخصوصيتها.

كما يتم العمل لنقل وقائع جلسات الندوة على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة دبي الرياضية الشريك الاستراتيجي للجائزة، وكذلك من خلال البث المباشر على الموقع الالكتروني للجائزة لاتاحة الفرصة للمهتمات والمهتمين في مواضيع الجلسات من داخل وخارج الدولة للاستفادة مما سيطرح فيها.