بن عبود يطالب بمراعاة وقت الصلاة في المباريات

طالب راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة لجنة المسابقات باتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين بضرورة التريث في توقيع عقوبات على فرق الأندية التي يتأخر لاعبوها في النزول لأرضية الملعب في شوط المباراة الثاني، مشيرا إلى أن فترة ما بين الشوطين تقدر بنحو 15 دقيقة وهذا معروف ولا اعتراض عليه لأنه قانون، لكن يجب على لجنة المسابقات مراعاة توقيت صلاة المغرب خلال المباريات، قبل توقيع العقوبات والغرامات التي تقدر بنحو خمسة آلاف درهم وربما تزيد.

بن عبود أشار إلى أن معظم الفرق تتعرض لعقوبات مماثلة، ودائما ما يكون التأخير بسبب أداء الصلاة داخل غرفة تبديل الملابس كما أشرت سابقاً، وفي اعتقادي أن مراقبي المباريات لا يضيرهم شئ إذا تأخر الفريق دقائق معدودة مراعاة لتوقيت الصلاة خصوصاً أن الأسباب تبدو معروفة للكل، وبالتأكيد إذا خيّر أي إداري فريق فيما يتعلق بنزوله لأرضية الملعب قبل أداء الصلاة أو توقيع غرامة على فريقه فسيفضل الغرامة خصوصاً أن الصلاة مقدمة على كل شئ، وأدعو من هنا إلى مراعاة هذا الأمر في المباريات المقبلة التي تلعب عصراً و في توقيت شتوي وان تكون هناك أريحية فيما يتعلق بهذا الأمر الذي تكرر كثيراً.

القصات والوشم

بن عبود عرج إلى موضوع التقليعات الغريبة في دورينا مثل قصات الشعر وظاهرة الوشم التي تظهر على أجسام اللاعبين الأجانب، ودعا المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة لجان الاتحاد إلى إعادة النظر في قرارات عقوبات قصات الشعر خصوصا في دوري المحترفين، منوهاً إلى أن مثل هذه العقوبات مفترض أن تطبق على لاعبي المراحل السنية من 18 سنة فما دون وهؤلاء هم المعنيون بالانضباط فيما يتعلق بقصات الشعر، أما في دوري الكبار فلا أرى أي داع لإنزال العقوبات، وفيما يتعلق بعقوبات الأجانب المتعلقة برسم الوشم قال: لابد من مراعاة جوانب كثيرة في ذلك، خصوصا أن اللاعبين الأجانب قادمون من بلدانهم وظاهرة الوشم عادية عندهم، ويجب أن لا نوقع عليهم عقوبات حتى لا ينقلوا فكرة خاطئة عن الدوري الإماراتي عندما تنتهي عقودهم.

رفض

راشد بن عبود اكد أن إدارة النادي برئاسة احمد سعيد الضنحاني كانت قد عقدت اجتماعاً مع اللاعبين قبيل بداية الموسم وجهتهم فيها بعدم الاحتجاج على قرارات التحكيم حيث حث الضنحاني اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على ضرورة تقبل أي قرار تحكيمي، وعدم الدخول مع الحكام في أي مشادات أو احتكاكات، مما كان له اثر كبير، بدليل خلو قائمة لاعبي النواخذة من أي ايقافات.

أجانب

راشد بن عبود أشاد بمستوى أجانب فريقه الأربعة الذين يقدمون افضل المستويات والعروض حاليا مع النواخذة.. قال: دبا يقدم افضل ما لديه حالياً وأتمنى أن يواصل الفريق بذات الأداء في قادم الجولات.

تسويق

كشف عن خطط تسويقية وحوافز تشجيعية سيقوم بها النادي في المباريات المقبلة وذلك لجلب جمهور النواخذة للمدرجات، بعد ظهور مقاعد ملعب الفجيرة وهى خاوية من أنصار الفريق إلا من قلة قليلة كما بشر الجميع بأخبار سارة عن الملعب الجديد للنادي في دبا الفجيرة سيتم الكشف عنها في قادم الأيام.