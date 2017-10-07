محمد بن راشد يوجه بتحويل الأولمبياد الخاص إلى منظمة مستقلة

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ستتم اعادة هيكلة الأولمبياد الخاص الإماراتي ليتحول إلى منظمة مستقلة مُشهرة من وزارة تنمية المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من اللقاءات التي جرت مع ممثلين من منظمة الأولمبياد الخاص الدولي الهيئة الدولية التي تدير حركة الأولمبياد الخاص كما أنها تأتي تماشيًا مع أفضل الممارسات المتبعة لإطلاق منظمة مستقلة ذات أسس متينة بهدف التركيز على بناء إرث لرياضيي الأولمبياد الخاص من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.

وستتولى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان منصب الرئيس الفخري ضمن الهيكل التنظيمي الجديد في هذه المنظمة فيما تشغل معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب منصب رئيس مجلس الإدارة.

ويتكون المجلس الحالي من سعادة إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة و عائشة عبدالله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي في دبي وطلال الهاشمي مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي وعضو مجلس مؤسسة زايد العليا ومريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي توفور 54 ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي وتالة الرمحي مدير الشؤون الاستراتيجية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 وريم الفهيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة سدرة وبطي الشيزاوي رياضي في الأولمبياد الخاص وفاطمة القاسمي مديرة مكتب التسهيلات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة زايد، و سيف سعيد النيادي وآيتكا ثاكور من مركز إنتيجريت لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ممثلين من كل من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.

وسيتم التصويت لاختيار ممثل عائلات رياضيي الأولمبياد الخاص من جانب أسر الرياضيين للانضمام إلى المجلس.. وبالإضافة إلى ذلك سيخصص مقعد ضمن المجلس لرجل أعمال وسيتم تعيين مدير للمؤسسة خلال الأسابيع القادمة.

وسيكون المقر الرئيس للمنظمة الجديدة في أبوظبي وسيكون التعاون وثيقًا مع اللجنة الإماراتية المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019 بهدف مشاركة الموارد وتضافر الجهود استعدادًا لتنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.