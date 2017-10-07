طيران الإمارات تقبل تحدي حمدان بن محمد في 30X30

قبلت شركة طيران الإمارات على حسابها في موقع "الإنستغرام" تحدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للمشاركة في تحدي دبي للياقة البدنية الذي يبدأ في 20 أكتوبر.

ونشرت طيران الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة تعلن فيها قبولها التحدي واستلامها الرسالة من سموه.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق مبادرة «تحدي دبي للياقة» أول من أمس والتي ستقام خلال فترة التحدي الممتدة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 18 نوفمبر في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وذلك من خلال برنامج متكامل صُمم خصيصاً لهذا التحدي المبتكر الرامي إلى تحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً على الأقل لمدة 30 يوماً في ممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضات المختلفة.