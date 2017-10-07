ديربي الكأس جزراوي.. والصدارة للعميد والإمبراطور

حقق فريق الجزيرة الأول لكرة القدم فوزاً مهماً على منافسه التقليدي العين 2 - 1 في ديربي الجولة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم أمس، على استاد محمد بن زايد، ورفع فخر أبوظبي رصيده إلى 4 نقاط ثانياً بالمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن النصر المتصدر، وافتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق أحمد ربيع، وتعادل البرازيلي كايو للعين (ق51) من ركلة جزاء، وأضاف سالم العيدي هدف الفوز (ق68).

ودانت صدارة مجموعتي الكأس الأولى والثانية للعميد والإمبراطور، ورغم أن التعادل السلبي حسم لقاء حتا والنصر باستاد حمدان بن راشد بالمجموعة الأولى إلا أنه استمر في القمة بأربع نقاط، ومتفوقاً على الجزيرة بالأهداف.

وخاض العميد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جاسم يعقوب في الدقيقة 15 إثر تدخل عنيف على قدم علي درويش لاعب حتا، ولاحت العديد من الفرص أمام النصر في الشوط الأول رغم النقص، كما شارك محترفه الجديد زاراتي في الشوط الثاني، وأهدر صاموئيل روزا ركلة جزاء لحتا في الدقيقة 7.

وفي رأس الخيمة اصطاد الإمبراطور صقور الإمارات، برباعية نظيفة في الملعب الخضراوي، وتصدر المجموعة الثانية بست نقاط، فيما تجمد رصيد الإمارات عند النقطة الثالثة، سجل رباعية الوصل كل من البرازيلي كايو هدفين في الدقيقتين 14 و65، ومواطنيه ليما (ق46)، ورونالدو (ق85)، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 52.