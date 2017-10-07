ذئاب مارادونا 9 من 9

عزز فريق الفجيرة صدارته لفرق المجموعة الأولى بالدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم محققاً فوزه الثالث على التوالي أمس متغلباً على الحمرية 1 ـ 0. ودفع مارادونا مدرب الذئاب بالفرنسي كوسكو في الدقيقة 62، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد (ق 90) ليصل الفريق إلى 9 نقاط من 9، مقترباً من التأهل لدور الـ 16.

وفاز الذيد على مسافي 3 - 0. أحرز الأهداف ويجو ومحمد القايدي وعبدالعزيز الطنيجي في الدقائق 7 و 60 و 96، وتعادل العروبة ومصفوت 2 - 2 سجل لمصفوت الفرنسي فاتر ساخي (ق 57) ومحمد المسماري (ق 57 و70)، وللعروبة إسحاق عبد الحميد والكاميروني هنري (ق 41 و83). وتقام اليوم 3 مباريات بالمجموعة الثانية، ويلعب كلباء مع العربي، وبني ياس مع رأس الخيمة، وخورفكان مع دبا الحصن.