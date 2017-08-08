الوحدة يبدأ معسكره في النمسا

تغادر بعثة فريق الوحدة الأول لكرة القدم في التاسعة من صباح اليوم، متجهة إلى النمسا لبدء معسكرها الإعدادي للموسم الجديد، الذي يمتد حتى 29 أغسطس الجاري، ويترأس البعثة عبد الباسط الحمادي مدير الفريق، وتضم 25 لاعباً.. هم: إسماعيل مطر، محمد الشحي، سلطان الغافري، محمد برغش، سالم سلطان، راشد علي، طارق الخديم، أحمد راشد، سعيد المسماري، عبد الله الظنحاني، سهيل المنصوري، خالد باوزير، محمد عبد الباسط، محمد الشامسي، أحمد العكبري، محمد العكبري، عبد العزيز الحمحمي، سيباستيان تيجالي، بالاش جوجاك، مراد باتنا، شانج ريم، عبد الرحيم أهلي، سالم البلوشي، وسيكمل خليل إبراهيم وخالد الظنحاني عقد المشاركين في معسكر النمسا، حيث سينضم الثنائي يومي 15 و20 أغسطس على التوالي، بعد إتمامهما دورة الإنعاش التي التحقا بها مؤخراً لإنهائهما الخدمة الوطنية.

تدريب

العنابي كان قد أدى تدريبه أمس على استاد آل نهيان، وضم مدرب الفريق لورينت ريجيكامب، رباعي المنتخب الأولمبي أحمد راشد، ومحمد الشامسي، ومحمد عبد الباسط وخالد باوزير، ضمن معسكر النمسا، وعمد على تمديد فترة الراحة الخاصة بهم التي كان مقرراً لها أن تنتهي مساء أمس، لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد المشاركة مؤخراً مع الفريق في البطولة العربية للأندية بمصر فضلاً عن مشاركتهم مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الصين.

تقسيمة ريجيكامب حرص في الحصة التدريبية الأخيرة على التنوع البدني والتكتيكي، حيث أجرى تقسيمة بين اللاعبين في مساحات صغيرة من الملعب، أفرزت العديد من الجمل التكتيكية المميزة التي يمكن تطبيقها خلال المباريات الرسمية، كما ركز خلال التقسيمة على مهارة التسديد من مسافات بعيدة عن المرمى.

5 مباريات

ومن المقرر أن يخوض «العنابي» 5 مباريات ودية في النمسا، أيام 15 و18 و25 أغسطس الجاري، وهي فريقان من الدرجة الأولى، والثالث من دوري المحترفين النمساوي، وتتصاعد وتيرة مواجهات الوحدة الودية عندما يلتقي المنتخب العماني 22 نفس الشهر، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة فريق أودينيزي الإيطالي قبل 24 ساعة من العودة إلى أبوظبي.

كاس السوبر

ويطمح العنابي في خوض موسم استثنائي بعد تتويجه بلقب كأس رئيس الدولة للموسم المنتهي، وضمان مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا، وأبرز المسابقات التي تنتظر العنابي مواجهة جاره الجزيرة في كأس السوبر الإماراتي 15 سبتمبر.