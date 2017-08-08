«عام زايد» يزيّن الكأس ودوري الأولى

أطلقت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مسمى (عام زايد) على المسابقة الكروية الأغلى (كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى)، للموسم الرياضي الجديد، تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام زايد 2018، وتوجيهاته الكريمة لجميع المؤسسات والأفراد في الدولة بتبني المبادرات التي ترسخ القيم والأسس الأصيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في نفوس أبناء دولة الإمارات وعلى مختلف الصعد والمجالات.

وقال سعيد الطنيجي رئيس اللجنة إن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة مبادرات سيعكف اتحاد الكرة على إطلاقها خلال الموسم الرياضي القادم، توضح ما قدمه المغفور له للرياضة والرياضيين، حيث أسس منظومة رياضية متكاملة من خلال مبادراته وتوجيهاته، والتي وصلت بالرياضة الإماراتية إلى مصاف العالمية، ومن خلال حبه للرياضة وممارسته لعدد من الرياضات التي رسخت في نفوس أبناء الإمارات حب الرياضة باعتبارها رسالة إنسانية سامية لكل شعوب العالم.

وأضاف الطنيجي، أن اللجنة رفعت توصياتها لمجلس إدارة الاتحاد بإقامة حفل قرعة الموسم الرياضي 2017 – 2018 لمسابقات الاتحاد (كأس رئيس الدولة – التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى – دوري الدرجة الأولى) في الفجيرة 26 الجاري، كما أوصت باعتماد الجزء النظري في التعميم السنوي للفريق الأول للموسم الرياضي 2017 – 2018، إضافة إلى توصية باعتمادها أجندة مسابقات الفريق الأول، حيث ستكون بداية انطلاق التصفيات التمهيدية لأندية الأولى 22 سبتمبر المقبل، فيما ستكون انطلاقة منافسات دوري الدرجة الأولى 3 نوفمبر المقبل.