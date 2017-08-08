معسكران للحكام في ألمانيا وصربيا

تغادر صباح اليوم بعثة حكام الفريق الأول عبر مطار دبي الدولي متوجهة إلى ألمانيا لبدء المعسكر الخارجي السنوي للحكام ويستمر حتى 23 الجاري، بمشاركة 52 حكماً وذلك في إطار تجهيز قضاة الملاعب بصورة مبكرة للمشاركات المقبلة، سواء على صعيد إدارة مباريات المسابقات المحلية، خصوصاً دوري الخليج العربي، أو المشاركات الخارجية، وتشمل قائمة الحكام في المعسكر،حكام النخبة والدوليين والطاقم التحكيمي الإماراتي المرشح لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بقيادة محمد عبدالله حسن، فيما تغادر بعثة حكام المراحل السنية إلى صربيا لإقامة معسكرهم الخارجي 12 الجاري بمشاركة 36 حكما. ويترأس البعثتان إبراهيم لعماش ومحمد الجنيبي عضوا اللجنة.

ترتيبات

وقال أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة، إن لجنة وإدارة الحكام أنهت ترتيبات المعسكرين الخارجيين للحكام في ألمانيا وصربيا، بهدف التحضير المثالي لقضاة الملاعب استعداداً للموسم المقبل، والمحافظة على المستوى المتميز للصافرة الإماراتية لاسيما على صعيد وجود الحكام الإماراتيين في البطولات والمسابقات الآسيوية .

وأوضح يعقوب، أن فترة معسكر المانيا لحكام الفريق الأول ستشهد محاضرات نظرية في التحكيم، إلى جانب التدريبات العملية اليومية بمشاركة نخبة من المختصين، حيث سيتم دعوة العديد من خبراء التحكيم في العالم في مقدمتهم الإسباني فرناندو جارسيا مدير التطوير في «فيفا» سابقاً والمستشار الفني للاتحاد الآسيوي حالياً، وعلي الطرفي المحاضر الدولي السعودي، وماجيك ويرزبوسكي محاضر الاتحاد الأوربي متخصص الحكام المساعدين، وأليخو بيريز مدرب اللياقة البدنية الدولي، بالإضافة إلى تواجد اثنين من محاضري المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم «البورد الدولي»متخصصي تقنية الفيديو الجديدة.

وتابع يعقوب، برنامج المعسكر سيكون على 3 مراحل الأولى للياقة ،والثانية للمحاضرات والثالثة للتطبيقات العملية والتدريب على تقنية الفيديو .

وتوجه يعقوب بالشكر إلى المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد على توجيهاته المتعلقة بتوفير كل ما من شأنه نجاح معسكري الحكام