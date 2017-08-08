«الميركاتو» يهدد صداقة العطاس ومبارك

لا خلاف على تميز الثنائي أحمد العطاس مهاجم الجزيرة وزميله خلفان مبارك صانع الألعاب، فقد ساعدا فريقهما في إحراز دوري الخليج العربي بعد جفاء 6 سنوات.

وبرز أحمد العطاس «21 عاماً» وتوج هدافاً لدوري 21 عاماً، أما خلفان مبارك «22 عاماً» توج بجائزة الفتى الذهبي،لجوائز لجنة دوري المحترفين. وارتبط الثنائي الشاب بعلاقة صداقة قوية داخل الملعب وخارجه، باعتبار أن خلفان مبارك يشغل خطة صناعة اللعب، والعطاس في مركز الهجوم، بالإضافة على تقارب العمر، وقد التقطت صورة للثنائي على دراجة هوائية خلال معسكر الجزيرة الجاري حالياً في هولندا.

ولكن الصداقة بين اللاعبين الصاعدين باتت مهددة اليوم حيث يتردد أن الجزيرة ينوي التخلي عن العطاس إلى شباب الأهلي- دبي. ويبدو أن انضمام قدوم خليل إلى جانب مبخوت وربيع، يشكل خطراً على وجود العطاس.

شائعات رحيل العطاس وابتعاده عن رفيق دربه مبارك تغزو تويتر وفيسبوك ولكن الجزيرة ينفي نية التخلي عن المهاجم الشاب.