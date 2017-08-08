قرعة بطولة الخليج للأكاديميات اليوم بمشاركة 6 فرق

ينظم مركز كواترو الرياضي بعجمان مؤتمرا صحافيا اليوم للإعلان عن تفاصيل بطولة الخليج للأكاديميات، والتي يستضيفها المركز على استاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي، كما يتم إجراء القرعة بمشاركة 6 فرق هي أكاديميتا اسبانيول وسبورت فور اوول من الإمارات. نادي النجمة من البحرين بدلاً عن حامل اللقب المنامة الذي اعتذر عن عدم المشاركة، وأكاديمية سمارت من صحار بسلطنة عمان وجولدن بوي من السعودية، وسبورتي من الكويت. وتقام البطولة في نسختها الثانية تحت مسمى المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية وتستمر حتى 14 الجاري، وتنطلق المباريات مساء الأربعاء المقبل.