«دينامو زغرب».. بروفة الزعيم الأخيرة في المعسكر الأوروبي

حقق العين فوزاً عريضاً على فريق أتوبرن النمساوي بنتيجة 3-0 أول من أمس في ثالت تجاربه الإعدادية بمعسكره الحالي الذي يقيمه بالنمسا استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يواجه فيه تحديات مهمة على المستويين المحلي والآسيوي، وتعتبر مباراة أول من أمس هي الثالثة للفريق في معسكره الإعدادي، حيث سبق والتقى بالأهلي السعودي في أول تجاربه الودية وفاز عليه بهدفين نظيفين، بعدها واجه فريق باكو الأذربيجاني 1 /‏‏ 1، قبل أن يفوز على اتوبرن النمساوي أمس بثلاثية سجلها كل من ريان يسلم ومحمد خلفان وخالد خلفان، حيث أشرك المدرب الكرواتي زوران ماميتش عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب والذين غابوا خلال الفترة الماضية وفي مقدمتهم المدافعان إسماعيل أحمد وفوزي فايز.

وسيختتم العين تجاربه مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة دينامو زغرب في السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، بعدها يعود إلى الدولة للانخراط في المرحلة الأخيرة من برامج الإعداد للموسم الجديد التي ستتخللها مباراة ودية مقرر لها الخامس عشر من الشهر الحالي.

وامتدح مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الفريق الأول، مردود اللاعبين الشباب أمام فريق أتوبرن، وقال إن أبرز مكاسب المواجهة تمثلت في عودة المدافع الدولي إسماعيل أحمد والظهير فوزي فايز، حيث تألفت التشكيلة في تلك المواجهة من: محمد بوسندة، إسماعيل أحمد، سعيد جمعة، راشد مهير، فراس صالح، سليمان ناصر، محسن عبدالله، محمد خلفان، بندر الأحبابي، ريان يسلم ويوسف أحمد، كما منح فرصة المشاركة في المواجهة الودية لكل من فوزي فايز وحسين عبدالله وخالد خلفان وحمد المنصوري وعلي عيد وعبدالله غمران.

وأكمل: اطمأن المدرب على جاهزية إسماعيل وفوزي ومنح اللاعبين الشباب فرصة مثالية للوقوف على إمكانياتهم.

أكاديمية

بدأت يوم أمس فرق أكاديمية نادي العين لكرة القدم، استعداداتها للموسم الكروي الجديد في المعسكر الخارجي، حيث استقر فريقا تحت 15 و 16 سنة في سلوفاكيا، في حين توجه فريق تحت الـ18 سنة إلى المجر.

وأكد سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الأكاديمية، أن معايير النجاح الذي حققته الفرق في الموسم الماضي، ليست مرتبطة بنتائج المراحل السنية فحسب، بل بالاستراتيجية الرائعة التي تجسدها آلية التواصل بين الجهازين الفني والإداري لفريق الكرة الأول وفريق عمل أكاديمية الكرة.