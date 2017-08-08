الشارقة يواجه « نيونبيرغ» ويتجه لألمانيا

يواجه الفريق الأول بنادي الشارقة الرياضي الساعة السادسة والنصف بتوقيت فيينا «الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات»، فريق إس في نيونبيرغ النمساوي في ثالثة تجاربه الودية ضمن المعسكر الخارجي في النمسا.

ويخوض الملك البروفة الأخيرة أمام الفريق النمساوي قبل الانتقال إلى المحطة الثانية في مدينة بادن بادن الألمانية يوم الخميس المقبل حتى 21 من شهر أغسطس الجاري، حيث يسعى فريق الكرة إلى الاستعداد بقوة للموسم الجديد والظهور خلاله بصورة مشرفة.

ملف الاجانبورغم بدء العد التنازلي على انتهاء مرحلة الإعداد الخارجي، إلا أن ملف الأجانب ما زال مفتوحاً حيث تدرس شركة كرة القدم في النادي الأسماء المطروحة لاختيار أفضل اللاعبين وفق مراكز واحتياجات اللعب المطلوبة، وتعمل لجنة شؤون الاحتراف بصمت وهدوء في عملية اختيار العناصر المطلوبة.

تعاقدات

أما على مستوى اللاعبين المواطنين، فيبدو أن الملك قطع شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه بعد التعاقد مع الحارس أحمد محمود «ديدا» قادماً من بني ياس ليعوض مكان محمد يوسف الذي رحل إلى النصر، إضافة إلى المهاجم محمد إبراهيم الزعابي وعيسى أحمد «سانتو» القادمين من نادي شباب الأهلي - دبي، علاوة على التعاقدات الأولى مع علي الظنحاني من دبا الفجيرة والحارس عادل الحوسني من الوحدة.

فورمة

على جانب آخر، يسعى الجهاز بإشراف المدرب جوزيه بيسيرو إلى الوصول للفورمة المطلوبة قبل العودة إلى الإمارات يوم 21 أغسطس الجاري، حيث تنتظر الملك مواجهات ودية في معسكر ألمانيا الذي يستغرق 11 يوماً مع فرق من دورينا منها الظفرة. وكان الشارقة قد واجه فريقي دارفوغراد وسيلجي السلوفينيين ضمن مبارياته الإعدادية وفاز على الأول 4-0 بأهداف كل من ريفاس «هدفان» وهدف لحمد إبراهيم وماجد سرور بينما تمكن من كسب المباراة الثانية بهدف وحيد سجله يوسف سعيد وهي المباراة التي شهدت مشاركة الوافدين الجدد لتشكيلة الشارقة حارس المرمى أحمد ديدا وعيسى سانتو ومحمد إبراهيم.

تسوق

وانتظم اللاعبون بعد المباراة الأخيرة في التدريبات اليومية حتى يوم السبت الماضي حيث منح المدرب اللاعبين راحة لمدة يوم للتسوق في فيينا لتحريرهم من ضغوط التدريبات الصباحية والمسائية ومنحهم روحاً جديدة للعودة إلى التدريبات قبل المباراة الثالثة عاد بعدها الفريق للتدريب أول من أمس في صالة الجيمانزيوم بسبب هطول أمطار غزيرة منعت اللاعبين من التدرب بالملعب.