23 لاعباً بمعسكر الناشئين استعداداً لـ«ودية الصين»

بدأ منتخبنا الوطني للناشئين تحت 14 سنة، من مواليد 2003، تدريباته على أرضية ملعب ذياب عوانه باتحاد الكرة بدبي ضمن معسكره الداخلي والذي يستمر حتى 28 الجاري، استعداداً للمشاركة في دورة ودية دولية في الصين في الفترة من 2 ـ 12 سبتمبر المقبل، وبطولة مدينة فينيسيا الإيطالية في إبريل 2018، واللاعبون هم: حمد المقبالي (الفجيرة)، عبيد المزروعي، ماجد الكأس،راشد العبيدلي (الشارقة)، عبد الله خالد، علي محمد، سعيد العامري (الوحدة)، مبارك أحمد، محمد اليماحي، محمد سالم، سالم خميس، هزاع خاطر( الجزيرة)، عيسى زايد (العين)، علي حسين، عبدالله محمد حسين علي عباس، أسامة مبارك ياقوت (النصر)، إبراهيم حسن (شباب أهلي دبي)، عبدالله بدر، محمد شعبان (الوصل)، سيف خلفان (حتا) (الشعب)، محمد إبراهيم، راشد إبراهيم (الإمارات).

واكد عبيد الشامسي المدير الفني للاتحاد أن اتحاد الكرة يعول كثيراً على هذه المنتخبات الصغيرة التي شهدت عملاً مكثفاً وتخطيطاً فنياً من قبل اتحاد الكرة، ومتابعة حثيثة من المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، والذين يحرصون دوماً على حضور مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين ومتابعتهم وتذليل كل الصعوبات التي تعرقل عمل المنتخبات، وقال: الفرق التي شاركت في دوري المنتخبات، تتميز بأن كل مدربيها من الكفاءات المواطنة والتي حظيت بدعم كبير من اتحاد الكرة فكانت النتائج الإيجابية لهذا الدوري

وقال راشد عامر رئيس مراكز التدريب بالاتحاد، إن منتخب تحت 14 سنة، يزخر بالمواهب الواعدة والتي تبشر بالخير للكرة الإماراتية فيورفد المنتخبات ،وضمان استمرارية وجود منتخباتنا ضمن فرق الكبار في آسيا .