عجمان يبدأ معسكر 20 يوماً في النمسا

يبدأ فريق عجمان اليوم معسكره الخارجي في النمسا استعداداً للموسم الجديد ويمتد 20 يوماً، يخوض خلالها 5 مباريات ودية مع فرق أوروبية، ويترأس البعثة التي تغادر صباح اليوم من مطار دبي الدولي، عبد الله الظاهري أمين السر العام للنادي ومشرف الفريق، وتضم الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي وإداري الفريق محمد كزوة، و30 لاعباً من بينهم عدد من لاعبي فريق 19 بالنادي الذين اختارهم المدرب للمشاركة في برنامج الاعداد ابتداءً من التجمع الداخلي الذي بدأ منتصف الشهر الماضي.

كما تضم قائمة اللاعبين 3 محترفين أجانب هم المهاجم البرازيلي أديلسون، والايفواري بكاري كونيه والأوزبكي عزيز بك حيدروف، ومن المنتظر أن يلحق المحترف الأجنبي الرابع بمعسكر الفريق بعد حسم صفقة انتقاله، وقد قام عبد الله الظاهري بزيارة مقر المعسكر ووقف على كل كبيرة وصغيرة فيه.

3 لاعبين من دبي

وحسم النادي التعاقد مع 3 لاعبين جدد هم وليد ديكو ومحمد سبيل وحسين عبد الرحمن الذين لعبوا لفريق دبي قبل دمجه مع شباب الأهلي - دبي. وسبق للنادي التعاقد أيضا مع محمد الخديم الذي لعب لعجمان قبل موسمين، كما تمت استعارة الحارس علي الحوسني لمدة موسم واحد من نادي الوحدة، والتعاقد مع وليد اليماحي من دبا الفجيرة ومع سالم عبيد، ليرتفع عدد اللاعبين المواطنين الذين انضموا للفريق هذا الموسم إلى 7 لاعبين.

وأوضح مدير الفريق عبد الله أحمد، ان الاستعداد للموسم يسير بشكل جيد وان مراحل الاعداد اشتملت المرحلة الأولى على تمارين يومية لمدة 20 يوماً، ثم تأتي مرحلة المعسكر الخارجي لمدة 20 يوماً أيضاً، فيما سيعود الفريق من النمسا قبل 3 أيام من عيد الأضحى.