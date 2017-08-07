الظفرة يواجه الشارقة ودبا في ألمانيا

يواصل فريق الكرة الأول بنادي الظفرة معسكره الخارجي بمنطقة باد غوغن قرب مدينة ميونيخ الألمانية استعداداً للموسم الجديد، وسط روح معنوية عالية من اللاعبين تحت إشراف السوري محمد قويض المدير الفني والجهاز المعاون له.

وأوضح سالم حسن الهلالي مشرف الفريق الأول أن «فارس الغربية» دخل مرحلة رفع معدلات التحمل البدني بزيادة الجرعات البدنية وتمارين الصالة، وذلك تمهيداً للدخول في المرحلة الثانية من الإعداد، والتي سوف يؤدي فيها الفريق 5 مباريات تجريبية أمام فرق هيلبرغ موز وأوغس بورغ وإلكشتاست أيام 9 و13 و17 أغسطس على التوالي، ثم يواجه فريقي الشارقة ودبا الفجيرة يومي 21 و23 قبل العودة إلى الدولة يوم 24 الجاري.

وأضاف الإعداد يسير بصورة جيدة وبحسب الخطة التي وضعها الجهاز الفني، بحيث يمكن للفريق الوصول في نهاية فترة الإعداد الثانية إلى درجة الانسجام والجاهزية البدنية والفنية لاستيعاب التكتيك المناسب للفريق، متوقعاً أن تشكل العناصر الجديدة للفريق الإضافة الفنية المتوقعة للفريق لما تتميز به هذه العناصر من إمكانيات فنية وخبرات سوف تظهر من خلال مشوار الفريق في الموسم الجديد.