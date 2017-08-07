«الأبيض» الصغير يواجه سلوفينيا ومقدونيا ودياً

دشن منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2002 أول من أمس المرحلة الثانية من معسكره الخارجي في العاصمة السلوفينية لوبليانا، وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري، وستشهد 3 تجارب ودية، في إطار الاستعداد للتصفيات الآسيوية للناشئين للفترة من 16 إلى 24 سبتمبر المقبل، وستكون المباراتان الأولى والثانية أمام منتخب سلوفينيا للناشئين يومي 8 و10 الجاري، أما الثالثة فستكون أمام منتخب مقدونيا، وبدأ المنتخب عقب وصوله سلوفينيا بتدريبات خفيفة استعدادا للمباريات الودية.

وكان الأبيض الصغير، اختتم المرحلة الأولى من معسكره في كرواتيا 4 الجاري، وخاض في ختامها تجربة ودية ضد فريق فرزدين الكرواتي تحت 17 سنة، انتهت بالتعادل السلبي.

برنامج

وأكد بدر أحمد مدير منتخب الناشئين، أن المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي انتهت بنجاح ووفق البرنامج الذي وضعه المدرب فيردو ميلين ومساعده المدرب الوطني عبد الرحمن الحداد، واستهدفت رفع مستوى اللياقة البدنية وكانت فرصة جيدة للمدرب للتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين ومهاراتهم، وقال: كان للتجربتين الوديتين للمنتخب في كرواتيا أثر مهم في تنويع عملية توظيف اللاعبين وفرصة للاحتكاك مع أندية جيدة تمتعت باللياقة البدنية العالية والبنية الجسمانية الجيدة.

وأضاف: خلال الفترة الأولى لمسنا انضباطا واضحا من اللاعبين وروحا وحماسا عاليا في التدريبات وتطبيق تعليمات الجهاز الفني، الذي ركز خلال المعسكر على تحقيق التجانس بين اللاعبين والتنويع بين التدريبات العملية والمحاضرات النظرية الفنية خاصة عقب المباريات الودية للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنتخب.

اهتمام

ووجه مدير الأبيض الصغير، الشكر إلى مروان بن غليطة رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية على متابعته واهتمامه المتواصل بمعسكر الأبيض الصغير وتوجيهاته المستمرة بتوفير كل ما من شأنه نجاح هذه الفترة من الإعداد، كما شكر كلاً من عبيد مبارك الشامسي المدير الفني للاتحاد وراشد عامر، على تواصلهما المستمر مع بعثة المنتخب، للاطمئنان على توفير كل مستلزمات وأسباب النجاح للمعسكر.

وكان الأبيض الصغير أكمل 3 تجمعات داخلية، في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي قبل سفره لمعسكره الخارجي، حيث كان التجمع الأول للفترة من 2 إلى 6 يوليو، والثاني من 9 إلى 13 في الشهر نفسه، والثالث من 16 إلى 20 من الشهر ذاته، تحت قيادة الكرواتي ميلين ، الذي تولى تدريب المنتخب مطلع يوليو الماضي.

25

تضم قائمة منتخب الناشئين 25 لاعباً، هم: محمد عاشوري، عبدالرحمن عادل، حارب المشرخ، خليفة عتيق، عبد الله محمد، حمدان حسن، عبدالعزيز محمد (شباب الأهلي دبي)، يوسف الحوسني (الإمارات)، عبد الله راكان، حميد الحوسني (عجمان)، عبدالرحمن صالح، مانع عوض (الوحدة)، مبارك الدويس، عبد الله درويش، أحمد النعيمي (الوصل)، نواف ضاوي (الجزيرة)، خليفة المطروشي (العين)، عبد الله الرميثي (بني ياس)، علي النقبي (الخليج)، سلطان الحفيتي (دبا الفجيرة)، مايد الطنيجي (الرمس)، عبدالله سرور، خليفة آل علي (الشارقة)، حمد القيوضي (العروبة)، جمال الزعابي، (النصر).