كارتاجينا الإسباني يتفوق على بني ياس بثلاثية

خسر فريق بني ياس الأول لكرة القدم أحد فرق دوري الدرجة الأولى التجربة الودية أمام فريق كارتاجينا الأسباني أمس الأول خلال معسكره الخارجي في مدينة مورسيا الأسبانية، وانتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

شهدت المباراة العديد من التغييرات من جانب «السماوي» بعدما دفع المدير الفني للفريق بالعديد من الوجوه الشابة، للوقوف على امكانياتهم البدنية والمهارية، وبغرض الاستفادة القصوى من إمكانيات لاعبيه.

ركز الفريق في افتتاح مشواره الاستعدادي بالمعسكر على رفع اللياقة البدنية، بعد فترة التوقف التي استمرت شهرين على التوالي، ولذلك تم اختيار نادي كارتاجينا الذي أتم كامل استعداداته للموسم الأسباني حيث سيخوض كارتاجينا أولى مبارياته الرسمية بعد عشرة أيام فقط.