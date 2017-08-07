هاشيك:إدارة «الإمارات» وفرت المطلوب

أشاد التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، بإدارة النادي لتجاوبها الكبير مع أغلب طلباته التي وضعها في تقريره الفني في نهاية الموسم الماضي.

وقال: أشكر إدارة النادي لتوفيرها كل الاحتياجات الفنية التي طلبتها في تقريري، لاسيما التعاقدات مع كوكبة من اللاعبين المحليين الأكفاء وصلوا إلى 7، بجانب محترفين أجنبيين اثنين، والتجديد مع الأرجنتيني ساشا، وكلها تعاقدات مرضية وخطوات جيدة تصب في مصلحة الفريق وتعزز قدراته، ولكن لا يمكن الحكم بشكل نهائي على أهمية كل لاعب في المراكز المحددة إلا بعد الانتهاء من سلسلة المباريات الودية، واكتشاف إمكانات كل منهم ومدى مقدرته على تعزيز المراكز التي تبدو بحاجة إلى تقوية في فريق الإمارات.

وحول المحترف الأجنبي الرابع، أوضح هاشيك: أخبرت إدارة النادي بحاجة الفريق إلى الأجنبي الرابع وفي أي مركز مطلوب، والإدارة تعمل بجد من اجل التعاقد مع أجنبي رابع مناسب يفيد الفريق، ونأمل أن يتم الحسم قريبا بإكمال عقد المحترفين الأجانب لفريق الإمارات بصورة نهائية.

وعن المعسكر الخارجي في صربيا، قال هاشيك: الأمور في المعسكر تسير وفق البرنامج الموسوم منذ البداية، والجميع متعاونون.