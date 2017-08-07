النصر يتخطى زيلينا السلوفاكي بنصف درزن

حقق فريق نادي النصر فوزاً عريضاً على فريق «زيلينا ب» السلوفاكي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أول من أمس على ملعب «اتو بارك» بالمجر وهي التجربة الودية الثالثة للعميد في معسكره الإعدادي في أوروبا، وسيخوض العميد تجربته الودية الرابعة يوم الأربعاء المقبل أمام فريق زيلينا A السلوفاكي.

المدير الفني للعميد سيزاري برانديلي بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من الصاعد غيث حسين في حراسة المرمى والدولي اللبناني جوان العمري وخليفة مبارك ومحمود خميس وأحمد الياسي في الدفاع، وفي الوسط طارق أحمد وعامر مبارك وجاسم يعقوب وراشد عيسى والمغربي عبدالعزيز برادة والمقدمة البرازيلي فاندرلي سانتوس.

الفريق السلوفاكي باغت دفاع النصر في الدقائق الأولى واستطاع تسجيل هدف التقدم بالدقيقة الثالثة من المباراة إلا أن ردة فعل لاعبي العميد كانت إيجابية جداً فسيطر الفريق على المباراة بالتمام في هذا الشوط وتنوعت الهجمات من الجهتين والعمق حتى استطاع احمد الياسي من تعديل النتيجة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء واصل بعدها النصر سيطرته الكاملة على المباراة فأضاف فاندرلي الهدف الثاني في الدقيقة 29 والهدف الثالث جاسم يعقوب في الدقيقة 40.

بدأ الشوط الثاني بتغيير واحد فقط هو خروج الحارس غيث حسين ودخول الوافد الجديد لكتيبة العميد محمد يوسف.

في الدقيقة 60 أجرى برانديلي تغييرات عديدة فأصبحت التشكيلة مكونة من محمد يوسف في المرمى، مسعود سليمان ومايد كرم ومحمد سرواش وراشد محمد عمر في الدفاع وفواز عوانة وحسين مهدي ومحمد الجسمي وفهد حديد وأحمد خميس في الوسط وسالم صالح في الهجوم.

لم يتغير سيناريو المباراة كثيراً حيث ظلت الأفضلية والسيطرة للعميد، وتمكن الفريق في هذا الشوط من إضافة ثلاثة أهداف أخرى سجلها أحمد خميس في الدقيقة 62 والدقيقة 82 ومحمد الجسمي في الدقيقة 85.

من جهة أخرى، وصل حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكرة ونائبه عبدالله بن طوق والدكتور حمد الفلاسي عضو مجلس الإدارة إلى مقر إقامة معسكر العميد بمدينة جيور المجرية وذلك للوقوف على تحضيرات الفريق للموسم الجديد وحضور عدد من المباريات الودية.