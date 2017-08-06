محمد الحمادي مديراً عاماً لنادي الامارات

المصدر:
  • دبي-علي شدهان
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قررت ادارة الامارات، تكليف محمد عبدالله الحمادي بمهام مدير عام النادي خلال الفترة القادمة الى جانب عضويته في مجلس ادارة النادي، تقديرا لكونه واحدا من الكفاءات الوطنية المميزة في المجال الاداري.

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