محمد الحمادي مديراً عاماً لنادي الامارات

قررت ادارة الامارات، تكليف محمد عبدالله الحمادي بمهام مدير عام النادي خلال الفترة القادمة الى جانب عضويته في مجلس ادارة النادي، تقديرا لكونه واحدا من الكفاءات الوطنية المميزة في المجال الاداري.
قررت ادارة الامارات، تكليف محمد عبدالله الحمادي بمهام مدير عام النادي خلال الفترة القادمة الى جانب عضويته في مجلس ادارة النادي، تقديرا لكونه واحدا من الكفاءات الوطنية المميزة في المجال الاداري.
سجلت «نخيل» أكثر من 130 ساعة من النشاط البدني من خلال نحو 135 فعالية رياضية خلال الأسبوعين الأولين من مبادرة تحدي دبي
رفض نادي العين، قرار إعادة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، الذي صدر أول من أمس، من لجنة
مثلما يتربع على قمة الدوري الإنجليزي «البريمرليغ» بأرقام تاريخيه، نجح مانشستر سيتي في انتزاع ريادة القيمة السوقية
24 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاقة النسخة الخامسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي للعام الخامس على التوالي، برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أثبتت دوريات المراحل السنية في الإمارات أن مواهب كرة القدم تتعرض إلى خطر يهدد مستقبل اللعبة، بسبب التداخل في مواعيد
تتواصل التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي- دبي على ملاعب ند الشبا، التي عاد الفريق للتدريب
يرى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، أن مستوى الدوري المحلي لكرة القدم ليس سيئاً، حتى يتم الهجوم عليه بعد اعتلائه
استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، أربعة لاعبين جدد لقائمة الأبيض الإماراتي في معسكره
رفع الإنجليزي جاستن روز، حدة المنافسة على لقب الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، بتتويجه بلقب بطولة تركيا المفتوحة،
ثمنت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة رياضة المرأة في البحرين عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
ماروين إيفانز لاعب غرين باي ينجح في إعاقة مارفين جونز مهاجم ديترويت ضمن مباراة الفريقين في دوري كرة القدم الأميركية.
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي