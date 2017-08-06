العين يواجه دونيستوف النمساوي بدلاً من هيرتا الألماني

يخوض فريق الكرة بنادي العين مساء اليوم مباراة ودية مع دونيستوف النمساوي بعد الاعتذار المفاجئ من فريق هيرتا برلين الألماني عن المواجهة الودية بحجة بعد المسافة ما بين مقر إقامة الفريق الألماني وملعب المباراة «حسب الشركة المنظمة للمعسكر» في النمسا، في حين يختتم العين مبارياته الودية الثلاثاء المقبل بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي قبل العودة للدولة.

وقال مطر عبيد «الصهباني»، مدير فريق العين، إن المدرب زوران ارتأى تغيير البرنامج في الأسبوع الأخير لمصلحة الفريق، وتقرر تقديم موعد العودة إلى الدولة لتكون الثلاثاء المقبل بدلاً من 12 أغسطس من أجل استغلال الوقت في خوض (ودية خامسة) بمدينة العين قبل لقاء الهلال السعودي في (أبطال آسيا) لكرة القدم، بالإضافة إلى التعود على الأجواء المناخية ودرجات الحرارة خصوصاً للاعبين الجدد بيرغ وشيوتاني.

إشادة

وأكد الصهباني، أن برنامج الإعداد بالمعسكر يمضي بالصورة المطلوبة ، مشيداً بمردود جميع اللاعبين الذين يظهرون أفضل ما لديهم.

وحول اعادة قيد البرازيلي دوغلاس ، قال: اعتمد مجلس إدارة شركة الكرة ،في ملف الأجانب على تقرير زوران للجنة الفنية للاحتراف والذي طالب خلاله بالاحتفاظ بـ «دوغلاس» كونه يخدم خطته، رغم العروض التي تلقاها اللاعب والنادي، كما تضمن التقرير أسماء عدة أبرزها الياباني شيوتاني والسويدي بيرغ.

واستقر الرأي الفني على استمرار كايو والتعاقد مع شيوتاني وبيرغ قبل أن يتخذ القرار النهائي حول استعادة قيد دوغلاس، قياساً بالمردود القوي والروح القتالية العالية التي أظهرها ورغبته القوية في العودة للقائمة الأساسية، وكان زوران اجتمع باللاعب في مناسبات عدة أكد فيها ثقته في قدرته على تعزيز قوة الفريق الهجومية.

وأوضح الصهباني، أن دوغلاس يضاعف جهوده بصورة رائعة، وقال: نعمل على منح اللاعب الثقة المطلوبة ، وأتمنى له ولزملائه التوفيق في تحقيق الأهداف ، خصوصاً أنه يمتلك المواصفات التي يبحث عنها المدرب في المهاجم .

ثقة

وتابع: ثقة المدرب في إمكانات دوغلاس تمثل تحدياً مهماً للاعب وهو يحظى بدعم البعثة وأتمنى أن يجد المساندة القوية من الجماهير الوفية.