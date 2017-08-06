الوصل يدشّن مبارياته الودية بلقاء أغانست الإسباني

يلتقي فريق الكرة بنادي الوصل اليوم مع اغانست الإسباني، في المباراة الودية الأولى للفهود خلال معسكر إسبانيا استعداداً للموسم المقبل، ويلعب الفهود مباراتين وديتين مع الفرق الإسبانية 10 و13 من الشهر الجاري خلال المعسكر الذي يمتد حتى 15 الجاري، ومن المتوقع أن ينضم اليوم للمعسكر وحيد إسماعيل كابتن الفريق بعد شفائه من الإصابة لتكتمل منظومة الإمبراطور وكان خالد سبيل النقبي كابتن المنتخب الأولمبي (القادم من الظفرة) انضم مؤخراً لتدريبات الفريق.

وينتظم حالياً في المعسكر 24 لاعباً بمن فيهم اللاعبون المحترفون الثلاثي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديزة، إلى جانب الأسترالي أنتوني كاسيرس، قادماً من نادي مانشستر سيتي على سبيل الإعارة كلاعب آسيوي في صفوف الفهود.

ويوجد التزام من الجميع ببرنامج الإعداد والذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو ومساعده الوطني سليم عبدالرحمن وبتواجد حميد يوسف مدير الفريق رئيس بعثة الوصل، ومن المتوقع أن يتواجد في ملقة خلال الأيام المقبلة ماجد عبيد الله عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي.

ويأتي المعسكر في إطار استعدادات الإمبراطور للموسم المقبل والذي سينطلق سبتمبر المقبل بكأس الخليج ويواجه الوصل فريق دبا الفجيرة، في أول مبارياته ويستهل الفريق مشواره في دوري الخليج العربي بلقاء العين.

المحترف كاسيرس

وكان نادي الوصل أعلن أول من أمس رسمياً عن تعاقده الرسمي مع المحترف انتوني كاسيرس بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية للتعاقد وذلك طبقاً لبنود الاتفاق وفق المادة 3/1، وجاء الإعلان عن الاتفاق وفق رؤية إدارة فريق مانشستر سيتي لضمان إتمام الصفقة وفق المادة المذكورة آنفاً، وهذا السبب وراء تأخير الإعلان الرسمي عن التعاقد.

الإعداد البدني والمهاري

وكانت الفترة الثانية من إعداد الفريق في ميونيخ والتي أقيمت خلال الفترة من 18 يوليو ولغاية 31 من نفس الشهر خلت من إقامة أي مباراة ودية، وركز خلالها الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية والارتقاء بالجانب المهاري الفردي والجماعي للوقوف على جاهزية الفريق.