فهد ومحمد خلفان.. عودة إلى الجذور

عاد الشقيقان فهد ومحمد خلفان لاعبا شباب الأهلي - دبي والوصل من جديد إلى مسقط رأسيهما الفجيرة بعد التحاق الأول بفريق دبا الفجيرة فيما اتجه الثاني إلى نادي الفجيرة على سبيل الإعارة.

وسبق للأخوين أن لعبا بقميص «الذئاب» قبل عدة مواسم قبيل أن ينضم محمد للوصل ويلعب فهد للشباب لينتقلا خلال الموسم الماضي أيضاً تحت بند الإعارة بخوض فهد لتجربة قصيرة مع الفجيرة ومحمد خلفان مع دبا ليتبادلا الأدوار خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وينحدر اللاعبان من أسرة مولعة بكرة القدم فوالدهما الراحل خلفان المسماري أحد نجوم الفجيرة في التسعينات وعمهما حميد سالمين لاعب «الذئاب» سابقاً والإداري المعروف.

ويظل السؤال هل ينجح اللاعبان في استقطاب الجماهير الفجراوية سواء في دبا أو الفجيرة ويتمكنان من تحقيق حلم أنصار فريقيهما، حيث يتعين على محمد قيادة الذئاب للأضواء فيما يتحتم على فهد إبقاء النواخذة للموسم الثالث على التوالي مع كبار المحترفين.