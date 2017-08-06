الصقور يواجه بانغو الصربي اليوم و شينغريتش في 11 الجاري

يخوض فريق الإمارات الأول لكرة القدم، اليوم أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي في صربيا استعداداً للموسم الجديد، ويلعب مع فريق داينمو بانغو أحد فرق دوري الدرجة الثالثة المحترفة في صربيا، ويلعب الصقور اللقاء الودي الثاني في المعسكر 11 الجاري أمام شينغريتش الصربي أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، وشهدت صفوف الفريق أمس التحاق 3 لاعبين هم الحسين صالح ومحمد كندر وسلطان حسين، ليكتمل عقد الصقور في المعسكر.

ويشتمل برنامج المباريات الودية للصقور، 3 مباريات ودية أخرى أيام 14 و16 و20 الجاري مع فرق أبرزها بارتيزان الصربي، قبل العودة إلى رأس الخيمة 21 الجاري، واستكمال برنامج الإعداد بخوض أكثر من مباراة ودية على الملعب الأخضر، حتى موعد أولى المباريات الرسمية أمام مضيفه الشارقة في كأس الخليج العربي، والتي تضم أيضا فرق شباب الأهلي دبي والوصل والوحدة ودبا الفجيرة.

جدية

ومنذ الوصول إلى صربيا الثلاثاء الماضي، يواصل الصقور تدريباتهم بجدية بإشراف المدرب التشيكي هاشيك، وبمشاركة جميع اللاعبين المحليين والأجانب، في ظل متابعة مباشرة من إدارة النادي، وحرص من خليل الطويل رئيس البعثة عضو مجلس إدارة النادي مشرف عام الفريق.

الأجنبي الرابع

وتسعى الإدارة إلى استكمال تعاقداتها للموسم الجديد، بحسم صفقة الأجنبي الرابع قريباً، ودون استعجال وبالتنسيق التام مع المدرب هاشيك، لينضم إلى زملائه، الأرجنتيني ساشا المجدد له لموسم ثان، والقادمين الجديدين، المغربي عبدالغني معاوي، والكوري الجنوبي بارك جونغ، إضافة إلى التعاقد مع لاعبين محليين، لينضما إلى جانب اللاعبين المواطنين الـ7 الذين أبرمت معهم الإدارة التعاقد خلال «الميركاتو» الصيفي.