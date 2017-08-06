الشارقة يبحث عن ودية ثالثة في النمسا

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الرياضي بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لخوض تجربة ودية ثالثة قبل ختام معسكر النمسا، حيث ينتقل الفريق بعدها إلى مدينة بادن بادن الألمانية التي تحتضن الفترة الثانية من الإعداد الخارجي وتتضمن تجارب ودية أخرى مع عدد من فرق دورينا.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين أمس ولمدة 24 ساعة بعد المباراة الأخيرة أمام سيلجي السلوفيني والتي انتهت لصالح الملك بهدف يوسف سعيد، وقام اللاعبون بالتنزه في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي سياق آخر، وعلى مستوى المراحل السنية، فاز فريق 12 سنة على باردي بيوس 6 ـ 5 في معسكر التشيك، فيما خسر فريق تحت 13 سنة أمام اتش دي هراديك 2ـ 1.