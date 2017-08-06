الجزيرة يتعادل مع إيغيلز الهولندي ودياً

تعادل فريق الجزيرة الأول لكرة القدم أول من أمس مع جو اهيد ايغيلز أحد فرق الدوري الهولندي للمحترفين، 1 ـ 1 وهي التجربة الودية الرابعة التي يخوضها حامل لقب دوري الخليج العربي، خلال معسكره الخارجي بهولندا، سجل هدف الجزيرة علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 47 ، وحضر المباراة 3000 مشجع.

وحرص الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة على إشراك عدد كبير من اللاعبين، بهدف التوظيف الأمثل، وتجهيز البدلاء وإيجاد الحلول، في حال غياب أي من العناصر الجاهزة، وفي الوقت نفسه إعداد بديل جاهز يحقق الفارق في أي وقت من المباراة.

المباراة

وبالعودة إلى أحداث المباراة أشرك تين كات علي خصيف في حراسة المرمى، ومحمد فوزي، سالم راشد، فارس جمعه، مسلم فايز، في الخط الخلفي، ويعقوب الحوسني، محمد جمال ، مبارك بوصوفه، رشيدوف، في الوسط، وأحمد ربيع، علي مبخوت في الهجوم.

وجرت أحداث الشوط الأول بشكل سريع إذ تقدم جو اهيد ايجيلز بهدف سجله مهاجمه سام بعد أن استغل تمريرة طويلة خلف مدافعي الجزيرة لتسفر عن تقدم الفريق الهولندي بالهدف الأول.

وكثف فخر أبوظبي هجماته مستغلاً سرعة ربيع ومبخوت لتعديل النتيجة، وبعد كرة خلف مدافعي جو اهيد ايجيلز استغلها أحمد ربيع ليتعرض لعرقلة من مدافعي جو اهيد ايجيلز وينفذها علي مبخوت بنجاح على يسار حارس المرمى ق 47. ويعدل النتيجة ليطلق بعدها بدقائق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أشرك الهولندي تين كات كلاً من أحمد العطاس، أحمد خليل بدلاً من رشيدوف ويعقوب الحوسني، وقدم الفريقين مستوى فنياً أقل من الشوط الأول ولم تسفر مجريات الشوط الثاني عن أهداف ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1ـ 1.

استحقاقات صعبة

ويعول فخر أبوظبي على المنضمين حديثاً في تقديم الإضافة المطلوبة استعداداً للاستحقاقات الصعبة التي تنتظر الفريق وتأتي على رأس القائمة المشاركة في مونديال الأندية، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى البطولات المحلية، ويحرص تين كات على الاستفادة القصوى من خدمات الرباعي المنضم حديثاً الدولي أحمد خليل، لاعب الوسط الفرنسي لسانا ديارا، الأوزبكي راشيدوف، والبرازيلي رومارينهو، بالإضافة قائمة الفريق الأساسية والتي تتكون من قدامى اللاعبين والشباب والذين دافعوا عن شعار فخر أبوظبي وأحرزوا مؤخراً دوري الخليج العربي.